Con descuentos de hasta 40% y 18 cuotas sin interés, arrancó el Electrofest

Este lunes comenzó una nueva edición de Electrofest, evento para la compra de artículos de tecnología y electrodomésticos con descuentos de hasta el 40% y planes de pago de hasta 18 cuotas sin interés. Esta sexta edición se extenderá hasta el miércoles 1° de septiembre y se puede acceder a las promociones a través del sitio www.electrofest.com.ar.

Los retailers más importantes del país como Frávega, Musimundo, Megatone, Naldo, Cetrogar y Pardo participan de esta edición, en la que se destacan ofertas en categorías como LED TV, telefonía celular, aires acondicionados, computadoras y electrodomésticos, entre otros.

Cabe recordar que la primera edición del 2021 tuvo lugar en marzo de este año y registró aumentos de hasta 120% en las ventas, con un marcado crecimiento de las operaciones por el canal de e-commerce. En esta edición del año se sumarán las empresas Casa del Audio, Coppel y Hendel.

La facturación por la venta de productos electrónicos durante el primer trimestre de 2021 fue de $59.247,1 millones, un aumento del 97,4% respecto del mismo período de 2020, según la última encuesta de "Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar" del Indec.

Los artículos que tuvieron mayor volumen de ventas fueron "Teléfonos celulares", con 525.094 unidades (+39,3%); "Pequeños electrodomésticos", con 492.289 unidades (+7,6%); "Televisores", con 246.532 unidades (+3,6%); "Ventiladores", con 226.091 unidades (-16,4%); "Equipos de aire acondicionado", con 148.960 unidades; y "Heladeras con y sin freezer", con 116.951 unidades (-7,3%).

Por detrás le siguieron "Lavarropas", con 95.387 unidades (+18,6%); "Impresoras y scanners", con 80.428 unidades (+31,1%); "Calefones y termotanques", con 78.471 unidades (+19,4%); y "Computadoras (PC, notebook, all in one, etc)", con 71.303 unidades (+57,6%).