Con el dólar en alza, ¿qué inversiones rindieron en septiembre y qué pasará en octubre?

Los ahorristas que pusieron a trabajar sus pesos en distintos instrumentos, en medio de la volatilidad con el precio del dólar de las últimas semanas, se encontraron con que los grandes ganadores del último mes fueron, en primera medida, el oro y el Bitcoin. Y recién luego se ubicaron los dólares financieros. Una tendencia que replica lo que se vino observando en todo este año.

Así, para construir el ranking de instrumentos de ahorro que otorgaron más ganancias en pesos en el último tiempo, se consideró el caso testigo de una inversión inicial por un monto de $1 millón y cómo le fue a las distintas opciones en el mes, en todo este año y desde principios de 2024 hasta la actualidad.

Se compararon a los rendimientos del dólar en las distintas versiones (oficial, MEP y blue), plazos fijos tanto tradicional como UVA, acciones de empresas líderes (Merval), oro y Bitcoin.

Así, la inversión más ganadora de todo septiembre fue el oro, debido a que escaló cerca de 25% en pesos en todo el mes.

En segundo lugar se ubicó el Bitcoin, que pese a su volatilidad, se volvió a acercar a los u$s120.000, por lo que si a ello se le suma la devaluación de la moneda local, en todo septiembre avanzó alrededor de 19% en pesos.

Luego, se ubicaron los dólares financieros, debido a que el contado con liquidación ascendió 13,8% en todo el mes, mientras que el MEP aumentó 10% en el mismo periodo.

En posiciones siguientes, en septiembre se ubicaron el blue (7%) y el plazo fijo tradicional, con rendimientos que llegaron hasta 4,5% mensual.

De esta manera, son varias las inversiones que ofrecieron una renta positiva al comparar la inflación prevista para el período, que, según distintos economistas privados, fue de un promedio de 2,3% en septiembre pasado.

Inversiones para octubre

Con el inicio de octubre, la volatilidad seguirá presente hasta que se conozcan los resultados electorales del 26 de octubre, en un escenario de tensión económica y política, donde el precio del dólar es mirado de cerca por todos los ahorristas. Sobre todo, por su tendencia al alza.

Para los próximos meses, se espera una valorización de los activos externos, continuando la tendencia de los últimos meses. Las turbulencias actuales así lo justifican y si desde inicios del año pasado un tenedor de dólares, como por ejemplo, quien compró MEP, ha perdido casi la mitad de su poder adquisitivo. Por lo que es factible que recorte en parte esta pérdida en octubre y meses sucesivos.

En cuanto a la economía, se reconfigura hacia un modelo más recesivo, teniendo en cuenta que parecen signos de agotamiento para que la Cuenta Capital financie los desequilibrios de la Cuenta Corriente, por lo que se espera que haya una reconfiguración de esta última: que se produzca una menor demanda de divisas por importaciones, viajes, entre otras, y mayor oferta de exportadores.

En consecuencia, en un mes volátil desde lo político y económico, los analistas indican que la presión en los distintos precios de dólar seguirá en alza.