Conflicto entre Israel e Irán: se mete EEUU, la guerra escala y los mercados reaccionan

La intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán ha generado una gran incertidumbre en los mercados globales. El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que el ejército estadounidense atacó instalaciones nucleares y militares de Irán, lo que provocó una escalada en la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Reacciones en los mercados

Los mercados internacionales operaron en rojo tras el ataque, con caídas en los índices bursátiles de Wall Street y Europa. El índice FTSE de Londres cayó 0,4%, el DAX de Francfort perdió 1,1%, y el CAC de París cedió 1%. En Wall Street, los índices retrocedieron en un rango de 1,1% a 1,8% .

Impacto en el precio del petróleo

El precio del petróleo crudo se disparó 8,1% a u$s 73,57 el barril de Texas en EEUU, y JP Morgan advirtió que el precio podría duplicarse hasta la barrera de los u$s 130 el barril si la escalada continúa. El barril de crudo WTI estadounidense subió 2,53% a u$s 75,71, mientras que el barril de Brent del mar del Norte subió 2,42% a u$s 78,87.

Análisis de los Expertos

Según Matthew Haupt, gestor de carteras de Wilson Asset Management, "Estamos asistiendo a movimientos clásicos de aversión al riesgo". Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi SA, señaló que "la reacción en los activos refugio ha sido limitada" y que "creemos que el impacto de los ataques será localizado y no se expandirá globalmente".

Posición de los Gobiernos

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por parte de EEUU marca un "giro peligroso" en la región. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, consideró que "la Tercera Guerra Mundial podría estar muy cerca". El gobierno de Lula da Silva condenó el ataque de EE. UU. a Irán y habló de "daños irreversibles".

Conclusión

La intervención de EEUU en el conflicto entre Israel e Irán ha generado una gran incertidumbre en los mercados globales, con un impacto significativo en el precio del petróleo. La situación sigue siendo volátil y dependerá de la magnitud y la velocidad de la respuesta de Teherán para determinar la duración de los movimientos actuales en los mercados.