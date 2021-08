Crearon técnica para subir 50% el éxito de tratamientos de fertilidad y la exportarán a todo el mundo

La infertilidad afecta a más del 15% de la población mundial y cada vez son más las parejas que al postergar por cuestiones profesionales la decisión de tener hijos, deben recurrir a técnicas de fertilización cuando deciden ser padres. Sin embargo las tecnologías de reproducción asistida actuales tienen una tasa de éxito menor al 40%. Un científico rosarino y otro de Buenos Aires trabajaron sobre los espermatozoides y desarrollaron una solución que incrementa en un 50% estos resultados, colocando las chances de éxito por encima del 60% y bajando los costos económicos y emocionales de la pareja.

Para entender qué es lo que hace Fecundis, la startup en cuestión de la que hablamos, se debe conocer someramente cómo es el proceso de fecundación. Naturalmente se da una selección del espermatozoide más apto para fecundar, pero por múltiples razones puede ocurrir que ninguno logre hacerlo. Fue entonces que por la década del ’50 investigadores se las ingeniaron para tomar espermatozoides al azar y juntarlos con óvulos. Después de mucho estudio, se descubrió que para que se diera la fecundación, el espermatozoide debía permanecer cierto tiempo en el tracto reproductor femenino donde adquiría la capacidad de fecundar.

Así fue como en los ’80 nació el primer bebé de probeta. Pese al enorme salto que supuso esta técnica, la misma también presenta algunas fallas. Con el objetivo de mejorar los rendimientos, dos científicos argentinos repatriados de Estados Unidos, Darío Krapf y Mariano Buffone, dieron forma Fecundis, una startup nacida a comienzos de 2020 que trabaja específicamente en cómo mejorar la capacitación del espermatozoide, y rápidamente recibieron el apoyo de la aceleradora GridX.

“Nosotros estudiamos cómo se da esta activación molecular para que los espermatozoides por un lado puedan sensar que están en un entorno de preparación para un encuentro inminente con el óvulo, y a partir de ello, incrementen su capacidad de fecundación”, dijo Krapf, Dr. en Ciencias Biológicas e investigador del Instituto de Biología Molecular de Rosario (IBR) a Ecos365. Por su parte, Buffone es director del Instituto de Biología Celular y Molecular de la Reproducción (Ibyme).

Estos súper espermatozoides son más robustos y desarrollan una capacidad de fecundación optimizada. “En la clínica reproductiva, la mitad de los embriones no llega a destino, nosotros incrementamos notablemente la cantidad que sí lo hacen, bajando los costos porque la pareja debe hacer menos intentos para quedar embarazada”, explicó.

Y en cuanto a costos no se refirió sólo a los económicos, también incluyó a los emocionales. “De esta manera, la pareja no debe cursar ciclos completos de reproducción asistida (que implican, por ejemplo darle muchas hormonas a la mujer para que tenga una decena de ovulaciones y así incrementar las chances de embarazo). Estos provocan un desgaste muy grande y muchas parejas se terminan separando si no les da resultado”, lamentó y agregó que la idea de Fecundis es hacer más accesible el tratamiento bajando costos y aumentando las tasas de éxito, con un impacto emocional mucho menor.

Esta tecnología creada localmente, pero que es única en el mundo, ya fue probada en animales, donde elevó de menos del 40% a más del 60% la tasa de éxito, mientras es analizada por un comité de ética y se trabaja en su patentamiento internacional.

El próximo paso consiste en realizar una prueba en 20 parejas de Buenos Aires y si todo sale bien, buscar capitales internacionales para –en una tercera etapa- desarrollar el mismo ensayo en múltiples centros de fertilidad de todo el mundo, con el fin de terminar de corroborar su eficacia y hacer los ajustes necesarios para salir al mercado.

“Nuestros clientes serán los centros de reproducción, quienes no deberán gastar más que hasta ahora para contar con este desarrollo, que incrementará notablemente el éxito y por ende, atraerá a más parejas. Esperamos poder concretarlo en 2023”, cerró el investigador. Además de Krapf y Buffone, integran Fecundis María Laura Cima (dirección general), Alejandra Arbat (comunicación y estrategia), Matías Gómez Elías (dirección de laboratorio) y Guillermina Luque (asistente de laboratorio)