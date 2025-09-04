Crece el riesgo país en Argentina: causas y consecuencias y para los inversores

A comienzos de septiembre, el indicador de riesgo país argentino alcanzó los 898 puntos básicos, registrando un salto de entre el 7,3 % y 8,3 % en una sola jornada. Este es el nivel más alto desde abril, y refleja una escalada significativa del temor al riesgo soberano.

El alza se explica por un contexto cargado de incertidumbre política, con una campaña electoral en curso, escándalos de corrupción (como el caso de los audios vinculados a la hermana del presidente Milei) y fuertes tensiones en el gobierno. Los bonos soberanos en dólares sufrieron pérdidas, profundizando la presión financiera.

El marcado aumento del riesgo país a principios de septiembre evidencia un clima de gran incertidumbre política y económica, que ha desalentado inversiones y encarecido el acceso al crédito.

"Aunque algunos inversores de alto rendimiento ven oportunidades en la caída de los activos locales, la mayoría adopta una postura defensiva, privilegiando activos externos o de menor volatilidad".

La evolución del riesgo país dependerá fuertemente del resultado electoral y de la capacidad del gobierno para mantener estabilidad fiscal y reinsertarse en los mercados internacionales.

Impacto en los inversores

* Costo de financiamiento más alto: un riesgo país elevado implica mayores spreads sobre los bonos del Tesoro de EE.UU., encareciendo la deuda soberana y corporativa, y alejando la entrada de capital externo.

* Volatilidad en los activos y aversión al riesgo: La incertidumbre política provoca retraimiento: los inversores adoptan una estrategia de “esperar y ver”, reduciendo posiciones en activos argentinos y privilegiando alternativas más seguras.

* Fuga hacia activos refugio: Ante la escalada del riesgo, hay mayor presión sobre el dólar y los instrumentos en moneda local, impulsando la dolarización de carteras.

* Intervenciones defensivas del Estado: El Tesoro y el Banco Central han intervenido vendiendo reservas y aumentando encajes bancarios para contener la devaluación, pero estas medidas pueden profundizar la desconfianza.

* Oportunidades especulativas con alto riesgo: Algunos analistas identifican potencial en bonos argentinos para inversores arriesgados, aprovechando las caídas recientes, aunque con alta exposición a la volatilidad.