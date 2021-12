Criptomonedas: ¿qué pasará con el precio de Bitcoin antes de que termine el año?

La líder de las criptomonedas, Bitcoin (BTC), cotiza este 1 de diciembre por encima de los US$ 56.500. Si bien cerró noviembre con una pérdida del 7%, la realidad es que duplicó su valor este 2021 y espera seguir terminar el año de manera positiva.

Por esa razón, a pesar de la leve caída, los expertos no se ven preocupados ya que la moneda acumuló un auge del 101% en lo que va de año. En los últimos 30 días, la criptomoneda más valiosa del ecosistemas, tuvo una corrección del 20% después de alcanzar un máximo histórico meses atrás.

Este 1 de diciembre, su cotización se mantiene por encima de los US$ 56.500, mostrando signos de recuperación luego de caer drásticamente de US$ 68.000 a US$ 53.000.

La última caída de la criptomoneda se debió a diferentes factores, entre ellos, la cantidad de tickets de ventas que de compras. En ese contexto, Bitcoin no fue la única perjudicada sino que también repercutió en otras criptomonedas, como por ejemplo Ethereum.

¿Cuál es la proyección para fin de año?

Las proyecciones que puedan hacerce sobre el precio de Bitcoin se basan en el estudio técnico de la criptomoneda. Por eso, dependiendo de quién realice el análisis los pronósticos pueden variar.

En el caso de Coincodex, una plataforma que recopila información del ecosistema criptográfico, hay 18 indicadores de análisis técnico que indican que la tendencia de Bitcoin es alcista y 11 señales bajistas.

En esta línea, de acuerdo a la misma fuente, desde el 1 al 6 de diciembre, el precio de Bitcoin se mantendrá en los US$ 56.600 y luego, subirá alrededor de 6,10%.

"De acuerdo con nuestros indicadores técnicos, el sentimiento actual del mercado es neutral, mientras que el Índice de Miedo y Avaricia muestra que los inversores sienten miedo. Según nuestro pronóstico de Bitcoin, ahora es un buen momento para comprar Bitcoin", explican desde Coincodex.

Por otro lado, según WalletInvestor, una plataforma que predice el futuro precio de las criptomonedas mediante algoritmos de aprendizaje automático, Bitcoin mostrará en diciembre niveles de resistencia en los precios US$ 58.600; US$ 60.300; y US$ 61.600.

En ese sentido, de acuerdo al análisis de WalletInvestor, esta criptomoneda puede alcanzar los US$ 89.900 a principios del año que viene pero aclaran que es improbable que llegue a los US$ 100.000 en el corto plazo.