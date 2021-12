Cuál es el valor del metro cuadrado de un departamento en barrios seleccionados de Rosario

Un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con datos obtenidos del portal inmobiliario PROPIA muestra los valores de oferta de inmuebles en venta durante el mes de noviembre. Los precios más altos publicados de oferta de departamentos se registran en el barrio de Pichincha en los monoambientes y en las unidades de dos dormitorios y en 3 o más.

Al analizar las viviendas ofrecidas en venta tanto por tipologías como así también por zonas, el análisis arrojó cuáles son los barrios con valores de oferta más altos y bajos en diferentes puntos de la ciudad. Un dato a tener en cuenta, según señala el informe, es que siempre se estudian valores de ofrecimiento y publicación, donde allí no se reflejan las eventuales negociaciones que pudieran existir desde el valor de oferta hasta la concreción de la transacción con el precio real convalidado.

En Rosario hay actualmente publicados una totalidad de 30.343 viviendas que se ofrecen a la venta, el 88% corresponden a unidades de departamentos y sólo el 11,2% a casas. Los departamentos de pasillo tienen una participación marginal de sólo el 0.8% del stock de viviendas ofrecidas en venta en la ciudad.

La oferta de propiedades para la venta en Rosario se distribuye un 18% en viviendas monoambientes, un 37% en las de 1 dormitorio, un 28% en 2 dormitorios y el 17% restante en las que cuentan con 3 dormitorios o más. El Centro concentra casi el 44% de las propiedades habitacionales ofertadas a la venta, le siguen con proporciones superiores al 6%, Lourdes, Abasto y Pichincha, mientras que con pesos del orden el 5%, Martin, Echesortu y República de la Sexta.

Según contonúa el informe, en lo que respecta al tamaño de los departamentos para la venta, prevalecen las unidades más pequeñas (monoambientes y un dormitorio), rondando el 60% de la oferta en la mayor parte de los barrios analizados. No obstante, en barrios como Pichincha y Martin es destacable la oferta de departamentos de dos dormitorios para la venta.

En relación con los precios ofrecidos, se presenta el valor en dólares de los departamentos discriminado por barrios y por cantidad de habitaciones. Los precios más altos publicados de oferta de departamentos se registran en el barrio de Pichincha en los monoambientes y en las unidades de dos dormitorios y en 3 o más. Lo siguen, con precios publicados cercanos, los departamentos del centro de la ciudad. El barrio Lourdes muestra el valor promedio más alto de oferta de los departamentos de un dormitorio. Por su parte, Echesortu y República de la Sexta, son los dos barrios de los seleccionados que poseen los menores precios de oferta de departamentos independientemente del número de habitaciones.

Además, se estimó el valor del metro en los barrios de mayor proporción de unidades ofertadas, considerando la cantidad de habitaciones. El valor del metro cuadrado para toda la ciudad considerando departamentos de uno y dos dormitorios en conjunto asciende a 1.522 dólares, encontrándose apenas por encima de los promedios en el Centro y Pichincha.

Si se considera la cantidad de habitaciones, el valor del metro cuadrado más alto en los departamentos de un dormitorio se encuentra en el Centro (U$s 1.582 por m2 ) mientras que el más bajo en el barrio de República de la Sexta (U$s 1.354 por m2 ). En los departamentos de dos dormitorios, el valor del metro cuadrado más alto se encuentra en Pichincha (U$s 1.740 por m2 ) mientras que en Echesortu el más bajo (U$s 1.307 por m2 ).

El relevamiento fue realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), mientras que analizó el stock disponible de la Plataforma Colaborativa del Colegio de Corredores Inmobiliarios de COCIR llamada Propia y que en la actualidad cuenta con 43.946 inmuebles en venta.