¿Cuáles son las criptomonedas con mejor panorama para diciembre?

La fuerte caída del Bitcoin tuvo atento a todas las personas que invierten en ellas. De esta manera, muchos fueron los que decidieron vender sus activos, mientras que otros optan por cambiar su estrategia de diversificación. Por eso, las criptomonedas para tener en cuenta durante este próximo mes son:

BITCOIN (BTC)

La primera en la lista es sin lugar a dudas Bitcoin. Tras una semana fatídica, muchos ven el precio actual de la criptomoneda como muy por debajo de lo que debería estar y apuntan a que la misma subirá en el mes de diciembre de forma interesante, según publicó infotechnology

ETHEREUM (ETH)

La última vez que Ethereum (ETH) tuvo una caída similar a la que está teniendo hoy en día, después tuvo un repunte importante en su precio -pasando de valer u$s 3800 a más de u$s 4700-. Con esto en mente, ETH es una buena alternativa para invertir en diciembre.

SOLANA (SOL)

Pasando a las "altcoins" encontramos como tercera mejor opción a Solana (SOL). En este caso se trata de una criptomoneda que busca establecer una nueva red de contratos inteligentes que compita con la de Ethereum, por lo que es una buena alternativa para quien no está convencido de comprar ETH.

CARDANO (ADA)

El caso de Cardano (ADA), una criptomoneda similar a SOL en cuanta a que busca establecer una nueva red de contactos inteligentes como alternativa a Ethereum pero con la diferencia de tener una menor capitalización de mercado, es complicado. En caso de mantener la tendencia actual, se cumplirían tres meses de caída consecutiva para este activo, por lo que muchos opinan que es un buen momento para invertir y esperar la consecuente suba en caso de que el proyecto se imponga.

XRP (XRP)

Otra "altcoin" que podría ver su precio en suba para diciembre es XRP, basándose principalmente en el hecho de que tras las últimas caídas de su precio siempre se vio un rebote particularmente alto. Y en este caso parece un buen momento para invertir en la misma y esperar a que vuelva a recomponer su precio.

POLKADOT (DOT)

La criptomoneda Polkadot (DOT), la cual forma parte de un proyecto lanzado por una start up de Suiza que busca "descentralizar el internet", es otra de las que vio fuertes caídas en su valor en los últimos días. Pero siguiendo la tendencia que tuvo en los últimos tres meses, podríamos estar frente a una posible subida en el mediano plazo.

AVALANCHE (AVAX)

Pasando a la última criptomoneda que desarrolla contratos inteligentes de la lista, lo llamativo de Avalanche (AVAX) es el hecho de que en pocos días consiguió hacerse con una importante capitalización de mercado. Y si las tendencias siguen manteniéndose, entonces aumentará todavía más la cantidad de plata que tiene invertida. Si a eso se le suma una buena emisión de tokens AVAX, entonces puede ser una gran opción de inversión de cara a diciembre.

THE SANDBOX (SAND)

Pasando a las criptomonedas centradas en "metaversos", la más llamativa actualmente es la del proyecto The Sandbox (SAND). La misma no solamente sirve como activo de inversión, sino que también puede ser utilizada como moneda en el propio videojuego del proyecto y hasta para conseguir Tokens No Fungibles (NFT) con un valor importante. Todo esto la vuelve una inversión llamativa que además se encuentra a la alza desde hace algún tiempo.

SHIBA INU (SHIBA)

Las últimas dos criptomonedas de la lista son claramente las más arriesgadas del momento, principalmente porque su precio es bastante impredecible y está sujeto más que nada al ánimo que se vive en redes sociales. Y es que Shiba Inu (SHIBA) es una cripto cuya única utilidad es servir como "meme", por lo que su valor varía en base a su popularidad en redes. Invertir en ella es una apuesta, pero tomando su valuación actual entonces parece ser que una buena racha podría traer grandes ganancias.

DOGECOIN (DOGE)

Por último está Dogecoin (DOGE), otra criptomoneda "meme" que ganó especial popularidad debido a que el magnate Elon Musk la recomendó en su cuenta de Twitter. Mientras que desde ese entonces no volvió a tener una suba del estilo, una situación impredecible donde vuelva a popularizarse puede generar una suba importante en su valor -el cual está en su valor más bajo en tres meses y llegando al valor que tenía hace un año-. Es una apuesta arriesgada, pero en caso de salir bien puede traer muchas ganancias.