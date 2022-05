¿Cuáles son las nuevas funciones en las que está trabajando Twitter?

Twitter está trabajando en un puñado de nuevas funciones, incluida la capacidad de adjuntar fotos y videos al mismo tweet, según un informe de 9to5Google . El resumen de las funciones en proceso incluye noticias como tweets de medios mixtos y también actualizaciones sobre funciones informadas anteriormente como Estados.

El desarrollador Dylan Roussel descubrió la capacidad de medios mixtos para Twitter Android: actualmente, puede adjuntar hasta cuatro imágenes o un video en el mismo tweet, pero no tanto una imagen fija como un video. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

9to5Google también detectó una opción para otorgar premios a los tweets . La función de premio aparece como un ícono de regalo debajo de un tweet, al lado de los botones de retweet, me gusta y compartir. Como se señala en el informe, no está claro si la función es otra forma de que los usuarios moneticen su contenido o si es exclusiva de Twitter Blue, el servicio de suscripción de la plataforma. Finalmente, también se está desarrollando un nuevo campo para que los usuarios enumeren sus pronombres, según el informe. Muchos usuarios de Twitter ya incluyen sus pronombres en su nombre para mostrar, biografía u otros campos en su perfil. Estas funciones aún están en fase de prueba, por lo que no está claro cuándo estarán disponibles públicamente.

9to5Google también encontró más pistas sobre la función de estado de Twitter , detectada por primera vez hace unas semanas. Las imágenes muestran opciones para "descubrir" y "unirse" a un estado que se muestra en un perfil, que podría usarse para encontrar otras cuentas.