Cuáles son los celulares de Android y iPhone que dejarán de funcionar a fin de año

Los celulares tienen vida útil, sus sistemas operativos no funcionan de por vida y llega un determinado momento en el que los dispositivos necesitan un cambio.

Por tal motivo, celulares tanto de iOS como Android quedarán obsoletos durante lo que resta de este año, debido a que por su antigüedad, no recibieron parches de seguridad y podrían ser víctimas demasiado fáciles de ataques cibernéticos.

A continuación, los modelos Android que dejarán de funcionar.

-Archos: 53 Platinum.

-Caterpillar: Cat B15.

-Faea: F1.

-Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

-HTC: Desire 500.

-Lenovo: A820.

-LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

-Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

-Sony: Xperia M.

-LTH: W8.

-UMi: X2.

-Wiko: Cink Five, Darknight.

-ZTE: Grand S Flex, V956, Grand X Quad v987, Grand Memo.

No obstante, a finales del 2022, los dispositivos iPhone 6 y iPhone 6 Plus dejarán de recibir actualizaciones y la compañía no se hará cargo de las reparaciones que los usuarios puedan solicitar en adelante.

Por otro lado, los dispositivos como iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 4S (8 GB), iPhone 5 y iPhone 5C dejarán de funcionar definitivamente este año.