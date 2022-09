Cuánto cobra una niñera por hora y por mes: los últimos aumentos

El gremio de Personal de Casas Particulares acordó en agosto un nuevo aumento de sueldo en cuatro tramos, que incluye a todas las categorías y que por lo tanto, impacta en cuánto cobra una niñera por hora en la Argentina este año.

En la mayoría de los casos, las personas que tienen niños a su cargo como trabajo no se emplean todo el día y muchas veces tampoco trabajan 5 o más días a la semana. Por eso, para quienes quieren contratar cuidado para sus hijos necesitan saber cuánto cobra una niñera por hora y no solo por mes. No obstante, siempre aclarando que se trata del personal doméstico registrado formalmente.

Las niñeras que se desempeñen más de 24 horas semanales para el mismo empleador caerían en la modalidad de pago mensualizado. En ese caso, no haría falta saber cuánto cobra una niñera por hora, sino que el empleador se debe manejar con los valores validados por la Afip para salarios mensuales.

Cuánto cobra una niñera por hora: últimos aumentos

En agosto la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares decidió un nuevo aumento de sueldo que impacta en cuánto cobra una niñera por hora, ya que el valor cambiará todos los meses al menos hasta noviembre.

Los incrementos salariales para el personal doméstico serán del 36% en total entre junio y noviembre de este año. Las alzas se dividieron en cuatro, a seguir:

-9% en agosto,

-8,2% en septiembre respecto de agosto

-7,6% en octubre respecto de septiembre

-7% en noviembre.

En noviembre habrá un nuevo encuentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para definir nuevas subas en base a la inflación.

El de niñera o niñero es un trabajo que se encuadra en la cuarta categoría del convenio de Personal de Casas Particulares, llamada "de Asistencia y Cuidado de Personas". Esa categoría "comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores."

Para esa categoría, igual que para las demás, el trabajo se diferencia por la modalidad con o sin retiro. Esto refiere a si la empleada o empleado se desempeña retirándose a su casa tras cumplir con su horario de trabajo o si, por el contrario, debe vivir en la casa que lo contrata.

En base a esas distinciones, cuánto cobra una niñera por hora en la Argentina variará de la siguiente manera:

-En septiembre, 461 pesos por hora con retiro y 516,5 pesos por hora sin retiro;

-En octubre, 496 pesos por hora con retiro y 556 pesos por hora sin retiro;

-En noviembre, 531,5 pesos por hora con retiro y 595 pesos por hora sin retiro.

A partir de la Resolución 1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se estima que si una niñera trabaja más de 24 horas semanales para un mismo empleador, le corresponde el sueldo mensualizado y no cobrar por hora.

Cuánto cobra una niñera en la Argentina si se la contrata por mes y no por hora

-En septiembre, 58.414 pesos por mes con retiro y 65.096 pesos sin retiro;

-En octubre, 62.869 pesos por mes con retiro y 70.061 pesos sin retiro;

-En noviembre, 67.324,5 pesos por mes con retiro y 75.026 pesos sin retiro.

A estos valores, para calcular cuánto cobra una niñera por mes, se le deben sumar los correspondientes adicionales.

El más común es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año en el que se mantuvo la relación laboral. Se abona mensualmente desde el 1 de septiembre de 2021, y el tiempo de servicio se empieza a computar a partir del 1° de septiembre del año 2020, sin efecto retroactivo.

Otro adicional es por "zona desfavorable" y corresponde a las trabajadoras domésticas que prestan tareas en las provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, se paga un 30% extra sobre el salarios.

En el caso de que correspondiera abonar horas extras, éstas se pagan mediante un extra del 50% calculado sobre el salario habitual si se trató de días comunes, y del 100% calculado sobre el salario habitual en días sábados después de las trece horas, en días domingo y feriados.