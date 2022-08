Cumbre de empresarios en Rosario: con presencia del ex ministro de Agricultura y en la previa de las nuevas medidas de Sergio Massa

Una nueva edición de Experiencia Idea Agroindustria tuvo lugar este martes, en el Salón Berni del Hotel Ros Tower de la ciudad. El evento empresarial de la región centro del país contó con la presencia del Gobernador Omar Perotti, el Intendente Pablo Javkin, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez y 400 empresarios del sector. La temática abordada tuvo como eje central el futuro de la globalización, los precios de los commodities, las economías regionales y las últimas innovaciones en producción agroindustrial.

El encuentro se dio en medio de una situación convulsionada para el país de mucha incertidumbre, donde a la crisis económica se le suma la política. No obstante, el clima que reinó en la jornada, donde Ecos365 pudo estar presente, fue más optimista e intentó sacar del foco la coyuntura. Con cierta prudencia y a la espera no tan solo de recibir las nuevas medidas del flamante ministro de Economía Sergio Massa, sino también su posterior ejecución.

En ese marco, quien primero subió al escenario para dar inicio y presentación a los paneles expositores fue Julián García, director ejecutivo de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) y ex presidente de IDEA. “Experiencia IDEA Agroindustria es el corazón de la producción agroindustrial que mueve económicamente cerca del 20% del producto bruto argentino, generando divisas en el orden del 70%, que forman parte del progreso que tanto necesitamos en el país, y más del 12% del nivel de empleo directo”, resaltó García.

Acto seguido, el Intendente Pablo Javkin fue quien tomó la palabra y en su discurso puso el foco en el desafío de la formación de talentos. “El futuro estratégico de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de la región, tiene que ver con la incorporación de nuestros jóvenes a la economía del conocimiento”, y agregó que “las condiciones de desarrollo de la biotecnología y del entramado de la industria bioenergética, son inacabables”. Asimismo, se disculpó por su tono optimista “perdonenmé si me ven fuera de la coyuntura”.

El evento continuó con un panel sobre el futuro de la globalización y su impacto en el comercio agroindustrial, a cargo de Juan R. Luciano, CEO global de ADM, y Enrique Humanes, Director de IDEA actual Presidente de IDEA Centro y Director de Trafigura S.A. Luciano es oriundo de Ramallo y vía Zoom cautivó a los presentes contando su experiencia. “La sustentabilidad es clave para nuestra calidad de vida en el futuro” señaló y agregó: “Mientras la globalización mejoró la calidad de vida de mucha gente, la clase media no vio los mismos resultados. Los gobiernos deben prestar más atención en estos aspectos. Esta globalización está entrando en una nueva era”.

Luego fue el turno del Gobernador Omar Perotti que disertó junto a Paula Altavilla, Vice Presidente 1ª de IDEA y Country President Argentina, Uruguay & Paraguay de Schneider Electric. El funcionario manifestó que “en la Argentina hay una triple crisis relacionada a los alimentos, la energía y la inflación”. “Las dos primeras tienen que crecer desde este momento y la inflación al revés, bajar ahora”, explicó.

En tanto, en base a la inversión en conocimiento dijo: “Tenemos que potenciar plenamente esa articulación del sector público con el sector científico, con los actores que van llevando adelante las empresas de base tecnológica, y estar muy cerca de un sector que va a crecer en facturación, en valoración y en retención de talentos en la provincia y el país”. En la charla, celebró la presencia de Domínguez.

Para el tercer bloque, sobre Geopolítica de alimentos: perspectivas para los precios de los commodities contó con la participación de Gustavo Idígoras, Presidente de CIARA-CEC y Coordinador General del CAA; Víctor Accastello, Sub Gerente General de ACA; Gonzalo Ramírez Martiarena, CEO de Swiss Pampa SA; y Mariano Bosch, Director de IDEA y Co fundador y CEO de Adecoagro.

Tras el shock de oferta que significó la guerra en Ucrania, los especialistas intercambiaron puntos de vista sobre la evolución futura de los precios de productos agroindustriales. “Tras la invasión rusa en Ucrania salta a la vista la necesidad de cortar ciertas dependencias de abastecimiento de recursos con otros países. En Argentina tenemos necesidades de infraestructura y energía. Sin energía a un costo lógico el país no sale adelante”, sostuvo Martiarena. A lo que Mariano Bosch añadió: “Estamos convencidos de que tenemos un sistema de producción sustentable que nos permite hacer frente a las necesidades del mercado. Nosotros nos subimos a lo que ya se está haciendo en Argentina y creemos que eso necesita el mundo”.

Respecto al espacio sobre espacio a empresas innovadoras que realizan investigación y desarrollo para que el sector agroindustrial produzca de manera más sostenible, una exigencia creciente tanto por parte de los consumidores como de los reguladores e inversores. Del panel participaron Jairo Trad, CEO y Cofundador de Kilimo; Darío Maffei, Chief Business Officer at Indigo Ag.; María Luciana Mundani, Tactical Marketing Manager Hispanoamérica en John Deere; y el moderador Federico Trucco, CEO Grupo Bioceres. “No hay ninguna empresa del agro que no tenga a la sustentabilidad como eje central. Está claro que la agricultura tiene una oportunidad única de pelear contra el cambio climático. La agricultura es el aliado estructural para pelear contra eso, ahí está el valor”, aseguró Jairo Trad, aseguró Jairo Trad, CEO y Cofundador de Kilimo.

Hacia el final, uno de los paneles de cierre estuvo a cargo de Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien ya había confirmado su asistencia, a pesar de los recientes cambios políticos que se produjeron en el gabinete nacional. “No me fui, estoy convencido de que el sector más importante de la economía argentina debe tener una representación mucho más transversal en todas las expresiones políticas que gobiernan la Argentina. Voy a trabajar para representar desde mi partido al sector, o por lo menos los valores que entiendo le sirven a la Argentina”, afirmó Domínguez.

Y agregó: “Ustedes como empresarios encontraron un espacio que le sirve a la Argentina, y creo que el principal aporte que hacen es algo que de otra forma no se podría transferir, que es la experiencia de cómo están viendo el mundo. Estoy convencido de que todas las decisiones nacionales deben tienen que ir en el marco de la política global”. Por último, el ex ministro afirmó que “es necesario construir un horizonte de certezas a partir de que todos los sectores políticos entiendan lo que el agro hace. Si a ustedes les va bien, a la Argentina le va bien”.

Finalmente, Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Presidente de Grupo Murchison para dar cierre del evento expresó: “El sector agroindustrial es un sector importante para la economía argentina y desde el punto de vista de las exportaciones y la generación del trabajo. Desde IDEA venimos trabajando alrededor de cinco temas: el empleo, la educación, las finanzas públicas, la inserción de argentina en el mundo y estamos trabajando puntualmente en la elaboración de una serie de propuestas que vamos a presentar en el 58º Coloquio IDEA en octubre el día 12 al 14 de octubre en Mar del Plata”.