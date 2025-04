Datos económicos del día: acuerdo con el FMI, dólar en tensión y el impacto en los negocios de la región

Un mundo en guerra comercial y un país al borde de otro salto al vacío: mercados en rojo, dólar disparado y señales cruzadas desde Washington hasta Rosario. El alivio para el gobierno llegó anoche con el anuncio formal del acuerdo con el FMI, que el directorio refrendaría este viernes por 20 mil millones de dólares, y podría desembolsar hasta un 60% en el primer tramo.

El clima global volvió a teñirse de rojo. Y esta vez, los efectos llegaron a la Argentina. Luego de tres días oscuros, este martes arrancó con cierta calma, pero terminó con un nuevo golpe de realidad: aranceles al límite, monedas en crisis, inversores desarmando posiciones, y un dólar que no encuentra techo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló su embestida en la guerra comercial al confirmar —sin que se sepa si habla en serio o solo amenaza— un arancel del 104% para todos los productos chinos. La respuesta de Beijing fue inmediata: arancel del 36% a EE.UU. y devaluación del yuan, que provocó una suba generalizada del dólar en América Latina.

En Argentina, la tensión se potenció con una coyuntura política explosiva: nuevo paro nacional convocado por la CGT, comisión en el Congreso para investigar la estafa del token cripto $LIBRA, y rumores sobre un inminente desembolso de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares del FMI que no alcanzaron para contener la sangría.

El dólar blue trepó a $1.370 en Rosario, el MEP llegó a $1.378 y el CCL se disparó hasta $1.377, mientras el Banco Central perdió US$ 134 millones en reservas en un solo día. Es la mayor brecha con el dólar oficial desde agosto del año pasado: 23% con el blue y 28% con el CCL.

Wall Street, Brasil y Rosario: el dominó no perdona

Los mercados globales también recibieron lo suyo. En Nueva York, el Dow cayó 0,8%, el Nasdaq 2,1% y el S&P 500 retrocedió 1,6%. Las bolsas de San Pablo y México también cerraron en baja. El bitcóin perdió otro 2,2% y el Ethereum se hundió un 64% desde noviembre.

Los bancos, por su parte, desarmaron posiciones en Leliqs por más de $5 billones y subieron las tasas para plazos fijos grandes al 34%, intentando retener pesos frente al goteo de depósitos en dólares, que ya acumulan una pérdida de US$ 5.293 millones.

En Rosario, el 1° Foro de la Construcción fue escenario ayer de confesiones entre empresarios que admiten estar “al borde”. Mientras tanto, Celulosa Argentina anunció que busca socios y reestructura su deuda. La acción cayó más de 8% en la Bolsa porteña. También se conoció que una financiera santafesina se concursó debido a sus problemas impositivos.

A nivel local, siguen firmes los eventos corporativos. Hoy arranca en La Segunda dos jornadas relacionadas al seguro y la inteligencia artificial y mañana será el turno de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) sobre economía digital.



Dólares del campo, presión sobre los alimentos

La única noticia positiva llegó desde los granos. Chicago y Rosario mostraron mejoras para soja, trigo y maíz, lo que promete aportar dólares frescos al Banco Central. Pero esa suba de precios también implica más presión sobre los alimentos para los consumidores locales.

En contraste, el precio del petróleo cayó otro 4,1%, encendiendo luces amarillas sobre la viabilidad financiera de Vaca Muerta, al punto que el titular de YPF tuvo que salir a defender la sostenibilidad del yacimiento neuquino. ¿Se podría venir una baja de los combustibles en los surtidores? Desde la petrolera dejaron trascender que a fin de mes tomarán la decisión.

Miami, Galperín y la fuga de futuro

La guerra de aranceles amenaza con matar el sueño de los tours de compras a Miami. Según S&P y UBS, la ropa podría subir un 37%, los videojuegos 30%, smartphones 27% y televisores 10%. El efecto dominó alcanza desde partes aeroespaciales hasta equipamiento médico.

Mientras tanto, Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, sigue eligiendo invertir afuera: anunció US$ 5.800 millones en Brasil, US$ 3.400 millones en México el mes pasado, solo US$ 78 millones en Argentina en 2024. Todo esto, pese a ser uno de los empresarios más cercanos a Milei.

¿Qué sigue?

El riesgo país subió a 978 puntos, el nivel más alto desde octubre pasado. El bono argentino cayó otro 0,6% y los inversores están en modo pánico. El viernes el INDEC publicará el dato de inflación, que llegaría con un anuncio del FMI sobre el nuevo tramo del acuerdo.

Pero ni los aranceles, ni los paros, ni los granos, ni el crédito del Fondo despejan las dudas. En un país donde todo se repite a velocidad de vértigo, el mercado solo parece tener una certeza: la incertidumbre sigue siendo la única constante.