De la acería más moderna del país a Empresa B: el Embajador de Brasil visitó Gerdau en Pérez

Gerdau, una de las principales productoras de aceros largos de América Latina, con más de 124 años de trayectoria y presencia en Argentina desde 1998, puso en marcha en Pérez la acería más moderna del país, marcando un antes y un después para la siderurgia nacional: fue la primera construcción de una planta de estas características en más de 40 años. Con una inversión de 250 millones de dólares, incorporó tecnología de última generación y los más altos estándares de eficiencia energética, seguridad y compromiso ambiental.

Actualmente, la planta involucra a más de 1.700 personas entre empleos directos e indirectos, de los más de 5.600 que forman parte de toda la operación de Gerdau en Argentina, generando un fuerte impacto económico y social en la región. Desde su llegada al país, la compañía ha contribuido de manera sostenida al desarrollo industrial a través de inversiones, generación de empleo calificado y la producción de acero de alta calidad, fortaleciendo la cadena de valor local.

Durante la visita, el Embajador conoció los avances de Gerdau en innovación, sustentabilidad y compromiso comunitario. En este marco, se destacó la reciente certificación como Empresa B, un reconocimiento internacional que acredita el cumplimiento de altos estándares sociales, ambientales y de transparencia. Este sello consolida el compromiso de la compañía de demostrar que es posible combinar el crecimiento industrial con responsabilidad social y ambiental, construyendo junto a las comunidades y la cadena de valor una industria más inclusiva, innovadora y sostenible.

“Este tipo de encuentros nos permite mostrar nuestras capacidades productivas y nuestra visión de una industria más sostenible, que nos impulsa a seguir apostando por el desarrollo industrial de Argentina y región”, destacó Guillermo Maglieri, director ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay.

Por su parte, el Embajador expresó: “Me impresionó la capacidad tecnológica de la planta y el fuerte compromiso con el cuidado ambiental. Es muy claro que Gerdau trabaja al 100% en esos objetivos, con una integración ejemplar. Para mí es un orgullo ver cómo se concreta ese trabajo conjunto y cómo se convierte en un ejemplo de lo que brasileños y argentinos pueden lograr unidos”.

El Embajador Bitelli estuvo acompañado por el Consejero Político de la Embajada de Brasil Adriano Botelho y el Cónsul Honorario de Rosario, Ricardo Diab.