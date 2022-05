De la mano de New Holland, los criptogranos llegaron a la maquinaria agrícola

New Holland Agriculture, marca perteneciente a CNH Industrial, y su concesionario bonaerense Kelly entregaron el primer tractor 0 Km. de la Argentina en ser adquirido con criptogranos.

Se trata de una operación sin precedentes en el país y que representa el puntapié inicial para el comercio con este tipo de activos digitales en el rubro de la maquinaria agrícola. La venta fue cerrada por Kelly, representante oriundo de Bragado, con el apoyo de CNH Industrial Capital, brazo financiero de CNH Industrial, y Agrotoken, plataforma global de tokenización de commodities agrícolas.

"Este es un gran paso para New Holland y para el agro argentino. Vivimos en un mundo en constante transformación y el campo no es la excepción. La economía digital ya es parte de nuestras vidas y esta es una muestra del potencial de evolución y desarrollo que tenemos en nuestro rubro", señaló Tomás Liceda Rosasco, Director Comercial de New Holland en Argentina.

"Fomentamos la digitalización porque nos da flexibilidad, capacidad de innovar en lo simple y agilidad, estamos muy contentos de incorporar Agrotoken a nuestros negocios y a los negocios de nuestros clientes", destacó Ariel Converso, Director de CNH Industrial Capital en Argentina.

Criptogranos, lo nuevo del agro

Cada token de Agrotoken representa una tonelada de granos que el productor vendió y entregó a un acopio. Todas las toneladas son validadas a través de una “Prueba de Reserva de Granos” (PoGR), un sistema transparente, seguro, descentralizado y auditable en todo momento.

Una vez que los productores disponen de sus activos digitales, pueden utilizarlos para realizar distintas operaciones, entre ellas consultar los índices del valor de los granos en tiempo real, que se encuentran disponibles ya sea en el sitio del Grupo Matba Rofex o de Agrotoken, compra de insumos y maquinarias del agro, solicitar préstamos respaldados por granos y próximamente abonar con una tarjeta los consumos diarios.

“Mes a mes, venimos superando nuestros objetivos y marcando un gran diferencial en lo que respecta a los agronegocios, en esta oportunidad, con la primera compra integral de un tractor de la empresa global New Holland y con el acompañamiento del concesionario Kelly. Desde Agrotoken buscamos ser el puente entre el campo y el mundo cripto, dos mundos que mientras más logremos unir más se van a potenciar. Esta transacción es evidencia de esto, y nos sigue posicionando como la criptomoneda más real y confiable del mundo”, cuenta Eduardo Novillo Astrada, CEO y Cofundador de Agrotoken.