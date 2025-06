De la sovietización al mercado tokenizado: los CEOs rompen el molde en la Bolsa de Rosario

En el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante la segunda edición del Fintech Meetups, los CEOs de BYMA, A3 y MAV se sentaron en el mismo panel para hablar del futuro financiero argentino. Y no se guardaron nada.

Diego Fernández, CEO de A3, abrió el fuego con una frase que rompió el molde: “Venimos de un sistema casi soviético. Los precios no los ponía el mercado, los ponía el Estado”. Habló de un cambio de época: de la intervención a la transparencia, del cortoplacismo a una visión de largo plazo. “Hoy empieza a ser una oportunidad soñar con mercados profundos, con empresas que elijan financiarse acá y no afuera”.

En sintonía, Leandro Fisanotti (MAV) y Gonzalo Pascual Merlo (BYMA) coincidieron en que el sistema financiero argentino tiene un activo potente: más de 22 millones de cuentas abiertas y una demanda creciente de productos de inversión. Lo que falta ahora es la oferta: más instrumentos, más empresas emitiendo, más cultura inversora local.

“No es verdad que no hay financiamiento. Solo en mayo se emitieron más de 4.000 millones de dólares en instrumentos bajo ley argentina, más que en el exterior. Pero falta todavía mucho más”, dijeron. Fisanotti fue directo: “Nos rasgamos las vestiduras con la Selección, pero después decimos que invertir en Argentina no va a funcionar. Nos falta coherencia”.

Los tres coincidieron también en que el cambio normativo que impulsa la CNV, con ofertas automáticas, tokenización, sandbox regulatorios y PSAVs, es una puerta que los mercados están aprovechando. Pero también advirtieron: “Regular no es bloquear, es tomar riesgos inteligentes. Al regulador hay que pagarle para que tome riesgos”, lanzó Fernández, citando a la CEO del Nasdaq.

Uno de los ejes que más entusiasmo generó fue la tokenización de activos del mundo real. “No se trata de si blockchain sí o no, sino para qué. Hay casos donde es más eficiente y otros donde no. El futuro no es full descentralizado ni full centralizado. El futuro es híbrido, y el cliente tiene que ser el centro”, sentenció.

También se animaron a señalar una grieta estructural: la desconfianza social hacia lo propio. “Querés hacer una compañía, te dicen que te vayas. Querés levantar capital, te dicen que vayas al Nasdaq. Hay que romper con eso. Y eso también es parte de nuestro trabajo como mercados”, dijeron.

Sobre el final, el mensaje fue claro: el mercado de capitales no es una burbuja de elite, es la palanca que necesita la economía real. Para financiar empresas, para multiplicar el ahorro, para darle profundidad y previsibilidad al país. “Argentina no es un problema. El problema es que muchos todavía no se animan a invertir en Argentina”, cerraron.