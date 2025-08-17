Del puerto al plan canje: la jugada de las automotrices, tasas por las nubes y potenciales negocios con el puerto de Rosario

El puerto de Rosario volvió a ser protagonista. En el marco de Experiencia IDEA Rosario, donde se dieron cita más de 400 empresarios y políticos, el CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, sacudió la agenda: sólo la marca francesa podría exportar 100.000 autos por año desde la Terminal Puerto Rosario (TPR).

No es un proyecto improvisado. Renault lo trabaja desde hace una década y ahora se suman Stellantis -que esta semana también se reunión con ejecutivos del TPR en Rosario-, CNH y Nissan (aunque con dudas por su crisis global). El plan implica inversiones en accesos ferroviarios —unos USD 5 millones en el caso de Renault dentro de la terminal—, nuevos vagones para transporte (otros USD millones) y una playa de vehículos en la terminal portuaria rosarina valuada en unos USD 15 millones. Córdoba, con talleres ferroviarios activos, no descartó que haya jugadores de la metalmecánica santafesina para sumarse al negocio.

El interés no se agota ahí: General Motors, que días atrás anunció una alianza global con Hyundai para fabricar cinco nuevos modelos, mantiene conversaciones. También con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en el que puerto estuvo sobre la mesa.

Pero otro factor clave será la nueva tarifa en la Hidrovía. La cuarta reunión que sostendrá la “Mesa de diálogo interdisciplinaria para el desarrollo fluvial de la vía navegable troncal” este miércoles se verá si realmente hay interés para dejar crecer a los puertos de la región. Hay una decisión política de ir todos juntos, pero dependerá mucho del resultado que surja de ese precio para el desarrollo de todo este polo de negocios en Rosario y a la región.

El contexto ayuda. El TPR opera actualmente en niveles récord, con 2.500 teus contra los 1.000 de años anteriores. Creció fuerte la importación de autopartes. También la exportación de maní y azúcar. El litio empieza a escalar y el cobre promete un salto aún mayor, aunque recién hacia 2028/29. En minería, la producción de cobre se presenta como el gran desafío estratégico: gigantes como BHP, Lundin y Rio Tinto miran a la Argentina, aunque todo depende de infraestructura aún inexistente.

El factor logístico es central: se inició un relevamiento de puentes por parte de la DAT y así avanzar con el tema bitrenes, algo que entusiasma a autopartistas y fabricantes de camiones, mientras otros sectores metalúrgicos ven profundizar su caída. Y a las empresas, que ven que podrían ahorrar entre un 17 y 20% del costo logístico.

Una parte de un futuro con crecimiento para Rosario y la región en gran medida es que esas producciones mineras salgan por los puertos de la región.

Pero el debate empresario no pudo esquivar el tembladeral financiero. El ministro Luis “Toto” Caputo volvió a ajustar el torniquete monetario: suba de encajes, tasas al 70% anual y una aspiradora de pesos total. La estrategia oficial es clara: planchar el dólar en plena campaña electoral, aunque el costo sea enfriar crédito, consumo y actividad. El propio secretario de Finanzas, Pablo Quirno, lo admitió: “No vamos a dejar que esos pesos se usen para desestabilizar”.

Este lunes se verá otra señal de la situación de tasas con el llamado a licitación “extra” para tratar de absorber los 6 billones de pesos que no renovaron en el rollover de la semana pasada.

Los bancos hablan de “sismo financiero”, la industria anticipa un nuevo parate y la bolsa reaccionó con desplomes de hasta 9% en acciones bancarias. El vínculo entre banqueros y equipo económico no pasa por su peor momento.

Y volviendo al frente automotor, que sumó otro condimento esta semana: un proyecto de plan canje que ingresó al Congreso. Impulsado por el legislador cordobés Oscar Agost Carreño, propone descuentos de hasta 20% para renovar autos, utilitarios y camiones, con topes de hasta $15 millones. Los viejos vehículos deberían darse de baja y enviarse a desarmaderos oficiales. Aunque nadie lo reconoce como propio, en el sector apuntan al Grupo Eximar (Volvo, Geely, Jaguar, Land Rover) como impulsor. Otros, en cambio, al CEO de una automotriz cercano a Milei.

La agenda económica no se agota en autos y tasas. Meliá Hotels anunció cinco nuevos establecimientos en el país, incluyendo la marca “Zel” creada con Rafael Nadal. Mercado Libre confirmó una inversión récord de USD 2.600 millones y 2.000 nuevos empleos. Edenor, inesperadamente, entró al negocio minero con participaciones en litio y cobre. Mientras tanto, en el plano internacional, la Corte de Apelaciones de EE.UU. dio aire a Argentina al permitir apelar sin entregar acciones de YPF.

En el agro, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta un aumento del 20% en el área sembrada de maíz para 2025/26 y anticipa una campaña muy buena para el trigo. La preocupación, la aparición temprana de chicharrita. Hay optimismo para lo que viene en el agro.

La conclusión de la semana empresarial es clara: Rosario reflota esa idea de convertirse nodo estratégico del comercio internacional, pero los motores del crecimiento aún dependen de un delicado equilibrio entre inversión privada y un Estado que, entre tasas extremas y aspiradoras de pesos, juega al límite para sostener el dólar y la calma electoral.