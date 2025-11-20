Del sueldo al plato: ¿qué productos ganaron y perdieron contra la inflación en el último año?

CONINAGRO presentó una nueva edición de su informe mensual “Del Sueldo al Plato: ¿Cuánto rinde el salario?”, en el que analiza la evolución del poder adquisitivo a partir del salario promedio de los trabajadores estables, medido por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), relevado por el Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo con el reporte, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 los salarios tuvieron una suba interanual del 46%, muy por encima de la inflación del período (31,8%). Esta brecha se tradujo en una mejora real del 14% y en una recuperación acumulada del 25,6% respecto del piso alcanzado en marzo de 2024.

En septiembre de 2025, la inflación mensual fue del 2,1%, mientras que el RIPTE avanzó un 1,4%, ubicándose levemente por debajo de la variación de precios. A valores constantes de ese mes, el salario promedio pasó de $1.236.416 en marzo de 2024 a $1.551.832 en agosto de 2025, consolidando la tendencia de recuperación del poder adquisitivo.

¿Cuánto rinde el salario?

El repunte del salario promedio medido por el RIPTE no solo se reflejó en los números, sino también en el changuito. Durante el último año, el poder adquisitivo mostró una mejora frente a los alimentos básicos, recuperando parte del terreno perdido en los años anteriores.

Entre los productos que más sintieron este alivio se encuentra la yerba mate. En septiembre de 2025, el salario permitió comprar casi el doble que un año y medio atrás: pasó de 356 a 659 paquetes de medio kilo, marcando un salto del 85% en su poder de compra.

Otro caso destacado fue el de la leche, donde el poder de compra creció un 68,5%. Mientras en marzo de 2024 el ingreso promedio alcanzaba para 583 sachets de un litro, en septiembre de 2025 esa cantidad ascendió a 982.

El aceite de girasol, otro bien sensible en la canasta alimentaria, también mostró una mejora: el salario permitió adquirir 93 botellas más, un incremento del 39,5% en términos reales.

Incluso en rubros más costosos como el asado, se observó un avance del 27% en el poder adquisitivo, que permitió sumar unos 28 kilos adicionales respecto a marzo de 2024.

En cuanto al huevo, el poder de compra del salario creció un 33%, equivalente a 96 docenas más. De 293 docenas posibles en marzo de 2024, se pasó a 389 en septiembre de 2025.

Finalmente, el pan también mostró una mejora del 27% en términos reales, con 86 kilos adicionales. Así, el salario promedio pasó de alcanzar 319 kilos en marzo de 2024 a 405 kilos en septiembre de 2025.

El impacto en los productores

Mientras que del lado de los consumidores la combinación de la recuperación del salario real y el rezago en el precio de los alimentos ha permitido mejorar el deteriorado poder de compra, para los productores de algunos alimentos este atraso relativo en los precios representa una dificultad.

El impacto se observa con mayor intensidad en productos como la arroz, vino y yerba mate, donde los costos han aumentado por encima de los precios, afectando la rentabilidad de los productores. Esta situación se replica en varias economías regionales que abastecen el mercado interno. Por poner algunos ejemplos: en el último año la papa ha perdido el 40,5% de su valor real, la cebolla el 29% de su valor real y el arroz 25%.

No obstante, los datos del informe Del Sueldo al Plato sugieren un posible cambio de tendencia. La mejora del poder adquisitivo de los salarios, más temprano que tarde, se está traduciendo en un incremento de la demanda y el consumo de alimentos, beneficiando a las economías regionales.