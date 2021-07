Denunciaron por sospechas de estafas a un trader de criptomonedas

Usuarios de Twitter reportaron una presunta estafa del usuario conocido en la plataforma como @OzonoMerval, un trader twittero a quienes los denunciantes identifican como Pablo Roberto Kobylañsly, quien supuestamente operaba en Binance, la plataforma que permite comercializar más de cien activos digitales.

Los inversores comentaron que creó una Sociedad por Acciones Simplificada el pasado 4 de junio de 2021 antes de recaudar los fondos para el Fondo Común de Inversión (FCI). Aunque mostró boletos de operación, afirman que fueron editados digitalmente

La convocatoria inicial para el FCI estaba dirigida hacia dos tipo de públicos. Por un lado, para aquellos que "no tienen tiempo de tradear" con un aporte mínimo inicial de u$s100 y un máximo de u$s5.000. En este sentido, el costo era de un 5%. mensual. En segundo lugar, se dirigía a los analistas que sí operan para "darles la posibilidad de entrar al Fondo". El costo de membresía baja a u$s35 por mes.

"Desde ya que hay responsabilidad en el manejo del dinero, no puedo colocar todo en futuros, ¿me explico? ¿Opiniones? ¿Sugerencias? Los leo", decía el mensaje que envió por Whatsapp a uno de sus clientes. "Y si creen que u$s100 los voy a transformar en u$s500 en un mes, olvídense, porque no voy a jugar al casino, esto debe ser algo sustentable en el tiempo, es mi trabajo, futuro y responsabilidad la que está en juego", agregó.

Según publicó Ámbito, el reconocido estratega en Twitter dijo: "Seamos realistas, no estoy prometiendo el oro y el moro, puede suceder porque soy humano en que un mes la rentabilidad sea negativa, ok? Esto nace porque la mayoría no puede tradear full time. Cosa que yo si puedo hacer el 85% de las veces. Insisto, no me voy a quemar con esto porque está en juego mi futuro. Paso a paso. Es prueba y error, no tengo ningún libreto".

Sin embargo, pese a tratarse de un negocio de riesgo, muchas de las víctimas indicaron que en un período de siete días el valor de las criptomonedas cayeron un 87% perdiendo así casi un total de u$s70 mil. De hecho, muchos de los 65 involucrados abonaron el servicio de alerta, que comprende un llamado de atención en caso de caer el valor a grande escala, lo cual tenía un valor de $10.000.

Hasta el momento, se dio a conocer que Pablo Roberto Kobylañsly se dedicaba a administrar consorcios. Sin embargo, él promocionaba su experiencia en el mercado financiero con un total treinta años dedicado al trading. Bajo esta línea, se lo acusa de haberse comprado un Ford Focus Titanium 0 KM con el dinero recaudado de las suscripciones, a lo que le exigen que lo venda para reintegran parte de lo supuestamente perdido.

Luego de no dar respuesta y de incluso haber bloqueado a los usuarios por los insultos recibidos, volvió a Twitter para aclarar que el fondo está "vivo y activo". Además presenta voluntad de pago hacia los acreedores y afirma que, aunque lleve dos años lograrlo, está dispuesto a devolver el dinero. Incluso dice pagar con cursos de AT gratis.

Y si bien pretende recuperar los dolares perdidos con los únicos u$s10.000 dólares que le quedo al FCI, en la actualidad mantiene su cuenta cerrada para poder "concentrarse para dar vuelta esto".