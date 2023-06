Di Pace: “Vamos a cerrar el año con un tipo de cambio oficial mayorista entre 380 y 400 pesos”

Frente a un escenario de creciente incertidumbre y cada vez más cerca de las elecciones 2023, las preguntas más frecuentes es qué velocidad tomará el dólar, su impacto en la inflación, en el consumo, entre otros dudas que tienen empresarios y ciudadanos de a pie para la toma de decisiones. Durante el evento anual de Federación Gremial, el economista Damián Di Pace habló con Ecos365 sobre las proyecciones de las variables económicas que proyecta para los próximos meses, con qué se encontrará los próximos gobiernos y ante la consulta qué recomienda para los distintos sectores de la actividad económica.

- ¿Dónde crees que está el problema de precios?

- El gobierno toma la decisión de intervenir en el mercado regulando precios en un momento donde el funcionamiento de Precios Cuidados, Precios Justos, las diferentes marcas, digamos, de este tipo de programas, arrancó en el año 2014.

Este tipo de programas y ese tipo de marcas de intervención que están haciendo los supermercados por parte del gobierno, lo que tienen como objetivo es tratar de convalidar un acuerdo entre supermercados, grandes empresas y distribuidores sobre una porción muy acotada de productos. Pero en algún momento se llamaban acuerdos voluntarios. ¿Es voluntario que yo te diga, mirá, necesito que el próximo mes no aumente más del 4% y no te voy a dar los dólares para que importe? ¿Es voluntario?

Me parece que perdió la esencia de un acuerdo voluntario entre las partes. Digo este dato porque nos estamos olvidando de esto, en el cual en algún momento era una mesa de negociación y ahora es una mesa de conspiración. Y no es menor. O sea, el que pone tiene los dólares, el que no pone no tiene los dólares.

- No necesariamente, porque hasta las automotrices con las que sí tenía un acuerdo, pero ahora le dijeron hasta fin de año tampoco tendrán dólares.

-¿Ah, que los precios de los autos van a bajar si le daban los dólares?

- No, es que el problema es que no tiene dólares.

- Pero por eso mismo. Entonces el problema es que tenés muchos pesos, que esos pesos no se convalidan con la cantidad de bienes y servicios que está produciendo la economía, que obviamente la variación de precios se da en un contexto donde el déficit fiscal enorme porque no se corrigió nunca. Y encima por la sequía perdiste cantidad de ingresos, que se traduce en mayor déficit fiscal del previsto, esos pesos impactan mucho más en la góndola y en todos los bienes y servicios de la economía.

Entonces todos estos programas de precios, volviendo a la anterior pregunta, expone que el problema es que el autoservicio refleja la variación de precios real sin intervención en esa mesa de negociación, y el gran supermercado está contenido por una negociación que antes era voluntaria y ahora es casi extorsiva. Entonces creo que la realidad está en el chino y la superficialidad de lo que estamos viviendo está en la gran superficie. Y si no veamos precios por cantidad, vayan un domingo a comprar un supermercado y vean si encuentran los productos que son Justos.

- Se empieza a notar el desplazamiento de la demanda a grandes superficies en lugar de autoservicios y chinos.

-Nosotros lo medimos en el mes de mayo, cayó 21,6%, las ventas en autoservicios nacionales, autoservicios chinos, pequeña despensa respecto a las grandes superficies, que crecen al 9.

-Ahora, estamos con un piso de 8% de inflación ¿prevé que se llegará con un 200% a fin de año?

-Si yo hago un análisis clínico de mi situación personal desde el punto de vista de la salud, trasladémonos a la economía, y me hago un análisis de sangre, y me dio el colesterol alto, las enzimas hepáticas altas, la bilirrubina alta, me dieron todos los resultados mal, y el médico clínico me da un Mejoralito.

Cuando me vaya a hacer el próximo estudio voy hasta peor. Es lo que pasa, porque las últimas medidas de Massa no resolvieron el problema de fondo para que la enfermedad se contenga, que es lo que quiere Massa, sino que se reproduzca. La enfermedad se llama déficit fiscal.

-Pero vienen meses electorales, creés que ajusten aún más.

- Bárbaro, entonces vayamos tomando esta inflación como piso.

- ¿150% es un piso?

-140%, 150%. Pero pará, puede ser más. Depende del grado de magnitud de no corrección de la variable. Puede ser más. Porque además tiene ruido político.

- ¿Qué escenario ve para los próximos meses?

-Veo un escenario muy complicado, porque ya no es oficialismo y oposición, sino que Javier Milei tiene su fuerte en esta etapa. Entonces la incertidumbre es mayor, porque se tiene que pensar en 3D. Y ese pensar en 3D genera mayor incertidumbre, porque las propuestas son muy antagónicas entre una propuesta del Frente de Todos, una propuesta de centro derecha de Juntos por el Cambio, y una propuesta más de derecha de Javier Milei. Porque si a mí un empresario me dice, Damián, ¿y el próximo gobierno qué va a hacer con el tipo de cambio? Yo qué sé. ¿Vos sabés? Nadie sabe. Porque salvo Javier Milei, que amagó con una dolarización, que tampoco va a hacer, porque ahora su equipo económico dijo que no es posible una dolarización al mes de diciembre. Lo cual es bueno, porque le da previsibilidad también a ese proceso de dolarización. Que antes no.

Uno decía, asume y dolariza. Esto va mostrando que en la puja por la propuesta política, Javier Milei es el que más anticipa, el que más tiene proceso para reacomodar esa situación, e ir generando una corrección. Hay que tener en cuenta que Javier no es una persona de la política. Y el resto sí. Entonces él lo que está también experimentando, creo, es que va acomodando su situación de la idea en relación a la asimilación social de la idea que él dice. Y no está mal. Porque él en definitiva es un candidato que propone. Hoy no es el que gestiona.

- Damián, venías dando charlas, y seguramente una de las preguntas que más aparecen a corto plazo es ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que recomendás?

-Es muy difícil dar una recomendación genérica, pero vamos a tratar de dar una recomendación en varios sectores, porque asesorar al empresario, uno tiene que ver cuál es el caso específico, ver en qué situación está. No hay fórmulas mágicas.

Pero me parece que si sos una persona que está produciendo en el sector industrial, y hoy no te están dando los insumos, vos con los pesos te tenés que cubrir. Porque vos tenés que pensar que esos pesos te tienen que dar algún tipo de rendimiento para vos reponer tu insumo futuro que hoy no te lo están dando. Obligaciones negociables, algún bono en dólares, que se ajuste por esa variable, me parece que pueden llegar a ser opciones importantes.

Si pienso en comercio, las ventas minoritas están cayendo. Entonces tendría que ser muy inteligente para fortalecer mi nivel de stock en relación al flujo. Es decir, repongo stock en relación a las ventas que tengo, o preveo tener en un momento donde la economía comienza a ser muy recesiva. No me puedo stockear más de lo que tengo, porque necesito estar líquido, porque si no, no puedo financiarme, y no voy a vender el stock.

Si soy una persona que se dedica a la exportación, creo que ahí estamos en una situación donde efectivamente este tipo de cambio es muy bajo. Seguramente vas a tener algunas, y no sos del campo porque es del dólar 300. Y yo creo que en los próximos meses va a haber algún tipo de corrección del tipo de cambio oficial con el próximo gobierno. Necesariamente va a haber una corrección, y creo que en definitiva va a poder tener un grado de competitividad mejor.

- ¿Qué corrección cambiaria prevés para fin de año?

- El tipo de cambio se venía corrigiendo al 6,5% en abril. Ahora ya es al 8%. O sea que el crawling peg ya se está corrigiendo de forma más acelerada. Lo que el gobierno quiere negociar es que no sea abrupto, pero sin ninguna duda vamos a cerrar el año con un tipo de cambio oficial mayorista entre 380 y 400 pesos. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el desvío de la inflación hace que, si no ese tipo de cambio pierda mucha competitividad y efectivamente las exportaciones no se liquiden tampoco en lo que resta del año.

- Para cerrar, muchos ven en el 2024, al menos tres patas que por ahí se pueden tomar como positivas para impulsar la economía: el cambio de la balanza energética, el cambio climático de Niña a Niño y un cambio de gestión, que pueda haber un cambio de expectativa al menos. ¿Tenés ese optimismo?

- Vamos a ver la parte positiva. Primero, cuatro sectores de la economía que vienen traccionando fuerte, que son energía, minería, petróleo, economía del conocimiento, y le sumaría una quinta pata que tiene que ver con el turismo. Argentina tiene un potencial turístico enorme.

Esos sectores de la economía tienen que generar dólares. Sólo por el agro, el año que viene, vamos a tener 10.000, 12.000 millones de dólares más. Entonces, a los argentinos los dólares nos sobran. No tenemos problemas de dólares. El problema es el cepo. Nadie va a ingresar un dólar a $246 para después no volver a encontrarlo a $500. Nadie. Ni vos, ni yo, ni nadie. Los dólares están. Están en las cajas de seguridad, están en los depósitos de los ahorristas, están en el colchón bank. Están fuera del sistema. Pero no van a venir si efectivamente no hay reglas claras. Tenemos una oportunidad enorme ahí.

Entonces, efectivamente hay que unificar el tipo de cambio, salir con esta situación de 48 tipos de cambio. Es una situación donde las señales son absolutamente distorsivas para acumulación de las reservas. El año pasado, el tipo de cambio llevó a estar $170 al paralelo y $130 a lo oficial. Teníamos una brecha de nada. Si vos ahí decías: voy a unificar. ¿En cuánto te quedaba? ¿$160? ¿Cuánto tenías que subir? ¿Una devaluación del 30%? En junio te estoy diciendo. Es ideológico el tema. Bueno, la ideología llevó a una brecha del 105%. Porque en términos de la realidad de lo que efectivamente la economía necesitaba, había que converger en junio del año pasado en un tipo de cambio útil.

- ¿Y crees que el próximo gobierno puede hacerlo?

- Los dólares están. Los tenés vos, los tengo yo. ¿Vos los sacás hoy? Si yo te doy garantías, sí. Es más, el próximo gobierno va a tener que llamar a un nuevo blanqueo.

- ¿No creés pueda fracasar, porque muchos que blanqueraron con Macri después se arrepintieron?

-Yo lo hablo con los candidatos. El próximo blanqueo en Argentina va a ser fenomenal. Pero si es con ley de Nueva York. Con ley de Argentina no sirve más. Porque la garantía argentina fue te voy a sacar bienes personales, el mismo gobierno lo iba a sacar, lo volvió a poner. Es con garantía ley de Nueva York. Y se acabó. Y es el blanqueo más grande de la historia que va a superar al de Macri. Los dólares están. Nadie los va a querer poner en esta economía.

- Y teniendo en cuenta eso ¿ves un 2024 de recuperación? ¿Este año, cerramos con 3, 4 puntos de caída del PBI?

- Nosotros vemos 4% piso de caída del PBI. Porque tiene que ver mucho con la restricción externa. Aunque vemos un escenario, obviamente, mucho mejor respecto de la situación de acumulación de reservas. Pero sí creo que Argentina, en relación a el candidato que tenga, pos PASO, va a ser muy radical respecto del grado de previsibilidad de la economía en lo que va a restar del año. Porque va a adelantar movimientos de diferentes agentes económicos.