Dilemas para el inversor: ¿qué opciones hay para buscar refugio y proteger el capital?

El riesgo país argentino alcanzó niveles superiores a los 1.400-1.500 puntos básicos, reflejando la desconfianza de los mercados.

El dólar oficial y los tipos de cambio alternativos continúan subiendo, mientras el peso se deprecia. Hay intervenciones del Banco Central para controlar bandas cambiarias.

La inflación sigue siendo alta, aunque se proyecta una moderación hacia fines del año. Esto hace que las tasas nominales sean altas, pero las reales (ajustadas por inflación) muchas veces estén comprimidas o negativas.

En este contexto surgen interrogantes sobre la mejor alternativa para que los inversores busquen refuegio y protejan su capital.

Estrategias sugeridas según perfil

* Perfil conservador: Priorizar bonos CER de corto a medio plazo, Lecaps cortas, dólar-linked de baja duración; evitar plazos largos que puedan quedar atrapados si cambian las reglas de juego.

* Perfil moderado: Una mezcla: parte de la cartera en bonos en dólares, algo de CER, CEDEARs de empresas con ingresos en USD, algo de acciones nacionales sólidas.

* Perfil agresivo: Asumir más riesgo con bonos globales largos en dólares, acciones y CEDEARs con potencial de recuperación, exposición internacional, y quizá posiciones que apunten a apreciaciones si se reduce el riesgo país.

"En el contexto actual argentino, no hay una alternativa perfecta: todas tienen pros y contras. Pero se está viendo que una estrategia combinada, que mezcle instrumentos dolarizados o vinculados al dólar con otros que protejan de la inflación (CER, dólar-linked) y con diferente plazo de vencimiento. La diversificación, tanto de activos como de monedas y plazos, parece la mejor defensa ante la volatilidad".

Factores que vigilar

* Inflación y expectativas inflacionarias: cuanto más persistente sea la inflación, más atractivo es lo que está indexado.

* Tipo de cambio oficial vs alternativo vs brecha cambiaria: oportunidades surgen cuando la brecha es elevada.

* Riesgo país y riesgo político/regulatorio: elecciones, medidas sorpresivas, cambio de política pueden afectar fuertemente los instrumentos.

* Liquidez: algunos bonos tienen muy poca liquidez, lo que puede generar pérdidas al vender antes del vencimiento.

* Costos fiscales / regulaciones cambiarias: retenciones, impuestos, restricciones para mover divisas del país, blanqueos o cuentas comitentes especiales pueden cambiar.