Disney Plus con anuncios no es una muy buena oferta

El nuevo nivel con publicidad de Disney Plus, Disney Plus Basic, ya está disponible. El nivel en sí no sorprendió demasiado; si ha visto anuncios en otros videos web, ver los anuncios de Disney Plus no se sentirá muy diferente. Pero el nuevo precio del servicio, que incluye un aumento de precio por no tener anuncios, significa que el plan de anuncios no es una buena oferta.

Cualquier contenido publicitario en Disney Plus se indica con un pequeño cuadro de "Anuncio" en la esquina inferior izquierda de la pantalla con una cuenta regresiva que muestra cuánto tiempo más tendrá que sufrirlo. Puede pausar un anuncio, aunque no puede avanzar rápidamente. En la barra de progreso de lo que sea que esté viendo, verá pequeñas muescas que marcan dónde puede esperar pausas publicitarias.

En un navegador, si algo sobre un anuncio realmente llamó su atención, puede hacer clic en un pequeño cuadro de texto "Más información" para ser dirigido a un sitio web relacionado. Esta opción no estaba disponible en los anuncios que vi en la aplicación iOS.

A diferencia del plan de anuncios de Netflix, el volumen de anuncios de Disney Plus por programa o película en general era predecible. Por lo general, hay anuncios al comienzo de lo que estaba viendo, y luego había dos pausas publicitarias en el medio. Ese no fue siempre el caso; Avatar y tres películas de Star Wars no tenían ningún anuncio, mientras que Avengers: Endgame y Turning Red tenían tres pausas publicitarias a mitad de la película. Obviamente, no pude verificar la totalidad de la vasta y creciente biblioteca de Disney Plus, por lo que siempre existe la posibilidad de que la carga de anuncios sea diferente para usted.

A veces, aunque la línea de tiempo de un video mostraba que estaba en un lugar donde debería haber un anuncio, el programa o la película que estaba viendo seguía reproduciéndose. No vi ningún anuncio en contenido dirigido a niños más pequeños ni en nada que vi mientras probaba el perfil de un niño, aunque eso está en línea con lo que Disney dijo que sería el caso .

Una cosa que Netflix fue sincera con Basic with Ads fue que algunos programas no estarían disponibles para ver . En Disney Plus Basic, por lo que puedo decir, tienes acceso a todos los mismos programas y películas que están en el nivel sin anuncios.

Además de los anuncios, Disney Plus Basic tiene algunas otras desventajas. Pero si desea descargar programas para verlos sin conexión, esa no es una opción. (La visualización sin conexión tampoco está disponible en el nivel de anuncios de Netflix). Y, por alguna razón, Disney Plus Basic no está disponible en dispositivos Roku o en la aplicación de escritorio de Windows, según un artículo de soporte de Disney.