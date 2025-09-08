Dólar hoy: bancos lo llevan hasta $1.470 y consultoras ven riesgo de brecha cambiaria

La política volvió a cruzarse con la economía y, como casi siempre en Argentina, la chispa se encendió en el dólar. La derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires desató una corrida cambiaria que no tardó en trasladarse a los bancos, convertidos en los nuevos termómetros de la crisis.

En la red social X, Banco Galicia se volvió tendencia luego de ubicar la divisa en $1.460 para la venta y $1.400 para la compra. No fue el único: Santander y BBVA también la ofrecieron en ese nivel, mientras que el Banco Nación la dejó apenas un escalón más abajo, en $1.450. El Macro, en tanto, fue más allá y la llevó a $1.470, rozando el techo de la banda cambiaria fijada en $1.469,2.

La presión, explican los analistas, no solo responde al resultado electoral sino a la fragilidad del esquema cambiario. “Nuestra valuación justa, considerando los riesgos políticos, estaría entre $1.510 y $1.550”, señaló un informe de Max Capital. Para la consultora, el Gobierno solo tiene tres caminos: usar reservas para contener el salto, ajustar las bandas cambiarias o reimponer restricciones que podrían volver a abrir la brecha entre el oficial y los dólares alternativos.

En este contexto, la política monetaria se encuentra acorralada. El Ejecutivo apuesta a llegar a octubre con un mercado más estabilizado, pero la tensión crece día a día en ventanillas y pantallas de cotizaciones. Mientras tanto, la oposición ya capitaliza el cimbronazo económico y los votantes observan con preocupación cómo la volatilidad financiera se convierte en un anticipo de la campaña electoral que viene.

La historia argentina vuelve a repetirse: el dólar como termómetro de la política, los bancos como campo de batalla y la incertidumbre como moneda corriente.