Dólar intervenido, inversiones en el puerto y concesionarias en Carballo; pero las tasas ahogan empresas y el riesgo empleo

Dólar contenido a fuerza de ventas, riesgo país arriba de 900 y un murmullo que retumba en la City: “¿cómo abre el lunes?”. Mientras tanto, Rosario y Santa Fe juegan otro partido: el Puerto anunció US$30 millones, Milkaut (Savencia) estrenó línea para food service, la avenida Carballo sumará dos concesionarias y locales premium, y los pasillos del Santa Fe Business Forum y el AgTech Forum de la BCR desbordaron de rondas y biotech. La contracara: al menos otras cuatro lácteas profundizan sus crisis, así como una decena de empresas como Celulosa o Vassali también entran un terreno de complejidad para la sostenibilidad del puestos de trabajo. En paralelo, Santa Fe analiza emitir deuda en dólares y/o vender los bonos que tiene por la detracción de coparticipación ($400.000 millones) y los inversores afinan el lápiz para el día después de las elecciones bonaerenses. Luces y sombras de una semana que mezcló planchazo financiero y hambre de inversiones reales.

Finanzas en tensión, City en guardia

Pablo Quirno puso blanco sobre negro: el Tesoro intervino en el mercado cambiario. Resultado: el dólar dentro de la banda, pero reservas más flacas. En la platea VIP, JP Morgan y Morgan Stanley levantaron el pulgar a los bonos (“baratos”, dijeron) y el TZXO5 acaparó casi 80% del volumen, rareza que dejó a los traders contando las horas tras las elecciones puede reordenar precios, tasas y humor.

Entre líneas, el costo: unos US$500 millones de ventas en la semana y un saldo del Tesoro que ronda US$1.100 millones. ¿Hasta dónde llegará el poder de fuego si la apertura post-electoral pica? En Economía juran que el ancla es la desinflación, con un REM que todavía la proyecta a la baja hacia noviembre. Veremos.

La economía real, con arena en el motor

Tasas arriba, consumo abajo. Comerciantes y pymes hablan de asfixia: planes de 3 y 6 cuotas con tarjetas de crédito recortados o directamente eliminados si el comercio no subsidia la tasa; morosidad de tarjetas en alza y planes de pago impositivos que ya no cierran. En gastronomía, más de uno dejó de pagar el 931 (aportes patronales) y trabaja “al día”. En industria, la actividad volvió a caer y así viene desde febrero; alcanza con mirar el CUIT de algunas de ellas en el BCRA para dimensionar la fragilidad financiera promedio. Y eso es sólo lo que deben a los bancos, algo no muy distinto sería su situación con el Estado, ejemplificó un empresario que está muy preocupado no sólo por la actividad económica sino por el empleo.

Luces en el agro y exportaciones en nicho

No todo es freno. Las lluvias fuertes complicaron a numerosas localidades, pero la performance para el agro sigue siendo positiva para trigo, cebada, soja y, sobre todo, maíz. El clima en el AgTech Forum de la Bolsa de Comercio de Rosario fue de tracción: sensores, biotecnología y datos para mejorar rindes y sostenibilidad. En el panel de biotecnología aplicada a los sistemas agroalimentarios se machacó sobre algo simple y potente: ciencia local que baja a campo y hace diferencia en costos y eficiencia, justo cuando la macro te aprieta.

Rosario: puerto, torres y la avenida Carballo en modo “upgrade”

El golpe de efecto lo dio el Puerto de Rosario: US$30 millones en obras aun sin concesión extendida. Además, se suma una nueva línea marítima francesa y el muelle recupera un dinamismo que no se veía hace años.

Por otra parte, el Concejo Municipal finalmente habilitó torres sobre lotes de 1.000 a 5.000 metros cuadrados: no es humo, es un menú habilitado que ahora exige desarrolladores con espalda. “Por ahora salen más proyectos del Concejo o de permisos de edificación, que apuestas reales de los constructores en ladrillos”, graficó un edil promercado.

Los proyectos sobre avenida Carballo avanzan a fuego lento. Franco Giorgi aseguró esta semana que dentro de poco más de un mes abrirá la concesionaria de MG en el el proyecto ANA de Fundar; Jorge Pesado Castro construye otra de 2.000 metros cuadrados junto a la que ya tiene y sumará un local de amoblamientos de lujo. ¿La marca? Por ahora no puede decirlo. El mercado habla de ventas de terrenos clave que podrían terminar de transformar el perfil de la traza. Algunos de ellos aún siguen con actividades comerciales pese a la precariedad edilicia en la que funcionan.

Foros que traen negocio (sin promesas de más): Santa Fe Business Forum y AgTech

Esta semana, Rosario fue pasarela empresarial. El Santa Fe Business Forum desplegó más de 5.000 rondas de negocios en La Fluvial. Ganadores claros: alimentos y bebidas. Paladini, La Virginia, La Cumbre, más pymes con puntería, se sentaron con importadores de distintos puntos del globo. Productos como cápsulas de café, aceites y procesados salieron bien rankeados por precio/calidad. Dos piedras en el zapato: logística (consolidación de cargas chicas) y escala (volumen estable para cadenas grandes). Oportunidades hay; hace falta articulación para que varias pymes se vuelvan proveedoras “grandes” sin perderse en aduanas y fletes.

El AgTech Forum de la BCR se paró del otro lado del mostrador: tecnología que empuja productividad. En el panel de biotecnología hubo foco en mejora genética, biocontrol, bioinsumos y datos para tomar decisiones a tiempo. Con lluvias que ordenan siembras y una macro que castiga el capital de trabajo, el diferencial vendrá de eficiencia: producir más con menos.

Sombras industriales: del papel a la maquinaria

La otra mitad del vaso llegó con Celulosa (convocatoria) y Vasalli en Firmat otra vez bajo la lupa. Una decena de industrias camina la cornisa por atraso tecnológico, estructura pesada y márgenes evaporados por tasas. En lácteos, Verónica y otras medianas atraviesan su propio vía crucis. La contracara: Milkaut cumplió 100 años y encendió una línea de quesos feteados para food service, síntoma de un modelo Savencia que invierte con foco exportador y diversificación de clientes.

Deuda de Santa Fe: cálculo frío y pulso político

El gobernador Maximiliano Pullaro analiza finalmente tomar los US$1.150 millones ya autorizados por la Legislatura con destino a obra pública. En Casa Gris responden con lápiz finito: sin urgencias de caja, con disciplina fiscal y un costo que rondaría dos dígitos en dólares, conviene elegir timing y monto. La referencia de Schiaretti está sobre la mesa: infraestructura sí, pero sin hipoteca que después obligue a refinanciar a las apuradas. La otra opción es vender los bonos que Nación entregó como pago de la deuda por la detracción indebida de la coparticipación.

Desde Economía, Pablo Olivares analiza estas opciones así como los primeros borradores del proyecto de presupuesto 2026. Uno de los temas ahí es analizar con las entidades empresarias es la posibilidad de modificar el esquema de estabilidad fiscal que se aprueba desde 2017 sin cambios y que comienza a complicar, sobre todo a las empresas que nacieron desde entonces, ya que no tendrían hoy las mismas condiciones que las otras que salieron en esa foto.

Lo que mira el mercado para el lunes

Bancos, fondos y Alycs tienen el semáforo armado: si la diferencia en Buenos Aires supera el 5%, el lunes puede arrancar áspero (dólar/tasas). Si queda por debajo, el tránsito hasta octubre podría ser más llevadero. En cualquier caso, la estrategia oficial seguirá evitando un salto brusco del tipo de cambio, aun a costa de más ventas y más tasa.

La foto final

Argentina cerró una semana con dólar en control asistido, tasas hirviendo y reservas como moneda de cambio. A la vez, Rosario y Santa Fe mostraron inversiones reales (Puerto, Milkaut), negocios en ronda (Business Forum) y ciencia aplicada (AgTech) que empuja productividad y otras empresas en crisis. La política suma la reforma constitucional y la discusión por la deuda. Y el mercado, fiel a su libreto, ya mira el día después.