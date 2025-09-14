Dólar, tasas, los planes de Paladini, Telecentro y la EPE, y ¿cuáles son los cambios tributarios en Santa Fe para 2026?

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abrió una semana que puso a prueba al mercado y a los empresarios. El lunes, el dólar paralelo saltó hasta los $1.450 y encendió las alarmas y terminó la semana sobre el techo de la banda cambiaria. Distinto fue el recorrido de las acciones argentinas: los papeles que cotizan en Nueva York siguieron en caída, señal de desconfianza sobre la Argentina, salvo de JP Morgan que insiste en apostar por el país.

El otro dato fue el de las tasas de interés: tras meses de subir hasta hasta casi llegar a los tres dígitos comenzaron a ceder. Y para el empresariado fue casi más importante que el propio dólar: sin financiamiento, no hay inversión ni movimiento de la rueda productiva. Pero siguen muy elevadas.

Ese fue el telón de fondo para una Santa Fe que vivió jornadas intensas y de contrastes. Paladini invirtiendo fuerte en cocidos y proyectando el uso de un predio de 28 hectáreas en Alvear ¿para el negocio inmobiliario?; el desembarco de Telecentro en Rosario; el diagnóstico agridulce de Gas & Oil; la multitud en el Día de la Industria en Las Parejas con pronósticos reservados; la UOM reunida en Firmat por el caso Vassalli Fabril; y la política provincial moviéndose entre Córdoba y Santa Fe, con Pullaro en la Liga de Gobernadores y la jura de la nueva Constitución. Todo, mientras se esperan que Milei de señales este lunes en la presentación del proyecto de presupuesto 2026. ¿Y en Santa Fe? El equipo económico, conducido por Pablo Olivares, comienza a analizar con Desarrollo Productivo, la normativa tributaria y el presupuesto 2026. ¿Se viene una regionalización impositiva?

Paladini: inversión y desarrollo inmobiliario

El vicepresidente de Paladini, Juan Carlos Paladini, habló con Ecos365 en el marco del Día de la Industria sobre el inicio de la puesta en marcha de una inversión de 30 millones de dólares en la planta de cocidos. El salto no es solo en volumen (40% más), sino también en calidad y automatización. Esperan tenerla lista para fines del año próximo comienzos del 2027.

Y eso no es todo: la compañía mira con atención el predio de 28 hectáreas que posee en Alvear, detrás de General Motors. Allí, donde alguna vez hubo cerdos, hoy se piensa en un desarrollo inmobiliario, que podría ser destinado a proyectos inmobiliarios.

“Mudamos la parte donde teníamos las madres y las abuelas de un criadero a San Luis, y en ese espacio estamos analizando un posible polo industrial, pero no descartamos uno residencial”, adelantó Paladini.

Telecentro y la guerra de los postes

El desembarco de Telecentro en Rosario expuso un escenario que combina mercado, política y técnica: el uso de los postes de la EPE. Hoy, esa infraestructura está con los cables de Telecom, Claro y CableExpress, y la EPE aparece como árbitro obligado.

Para que Telecentro avance, la distribuidora de energía debería modificar su reglamento y habilitar un cuarto jugador. Si lo hace, se abrirá la competencia en conectividad en Rosario. La llegada de la compañía de Miguel Angel Pierri comenzó a gestarse el año pasado cuando, convocado a la celebración de los 30 años de la convención constituyente de 1994 -de la que formó parte-, manifestó su interés en desembarcar en la provincia. Estos días ya fijó domicilio y tiene el visto bueno de la intendencia rosarina.

Los rumores en las últimas semanas crecieron porque se hablaba que llegaba de la mano de la infraestructura que IPlan tiene desplegada en el macrocentro, que algunas fuentes señalan que podría estar a la venta. Pero para el resto del territorio necesitaría despliegue de fibra y para ello de la EPE. Hasta ahora la compañía eléctrica ha sido muy celosa del uso de los postes para otras compañías. Y desde la competencia, fundamentalmente vinculados a capitales mexicanos, siguen con mucha atención. Están los que plantean que habría que rediscutir si en vez de sumar más cables por ahí y, como cada tanto se discute, a un esquema bajo tierra y reducir la contaminación visual. Pero eso sale plata.

Gas & Oil: sobrecostos, YPF y la espera

El capítulo energético sumó tensión propia. El secretario de Energía, Daniel González, advirtió sobre los sobrecostos que enfrentan las empresas en la región, que terminan encareciendo cada proyecto: Vaca Muerta es entre 35% y 45% más cara que la cuenca estadounidense más eficiente. Si no se corrige esa brecha, explicó, el desarrollo del millón y medio de barriles diarios podría implicar entre US$ 6.000 y US$ 7.000 millones anuales adicionales en sobrecostos.

En paralelo, el CEO de YPF, Horacio Marín, marcó la diferencia: la petrolera estatal es hoy la única que sigue moviendo la rueda, mientras el resto del sector está en modo “wait to see”, a la espera de las elecciones de octubre.

Los empresarios santafesinos que participaron de la muestra coinciden en esa percepción: algunos avanzan con negocios puntuales, pero muchos detectan un freno en los despliegues que hace poco eran furor.

Las Parejas: 1.100 industriales, empleo y consumo

El estadio cubierto del Club Las Parejas albergó a más de 1.100 industriales en el Día de la Industria. El tema que dominó la jornada fue la baja actividad económica, las tasas y el empleo: la mayoría ve un escenario cada vez más complejo en los próximos meses, con riesgo de pérdidas y ajuste en sectores claves. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, insistió con el decálogo de temas que la entidad planteó días atrás en Córdoba para que el sector pueda reactivarse.

Además del protagonismo de Juan Carlos Paladini, la presencia de Modesto Magadán, gerente general de Negocios de Arcor, entre otros empresarios -incluso de la construcción- exponen la intención de una mayor apertura de la UIA en búsqueda de un diálogo empresarial frente que vislumbran. Lo que no llamó la atención, después de su disputa interna, es del sector de industriales que apuestan para al streaming para poner, como dicen ellos, a las “fábricas de moda”.

El otro eje de las conversaciones fue el consumo, que no levanta. La mayoría lo ve frenado, lo que condiciona cualquier plan de expansión. Y aquí apareció el nexo con lo impositivo: la idea de que la cancha está desnivelada frente a las importaciones y que se necesita un rediseño tributario para recuperar competitividad.

Firmat, la UOM y las mesas de empleo

Mientras los empresarios aplaudían en Las Parejas, en Firmat la cúpula de la UOM se reunía por el caso de la maquinaria agrícola Vassalli. Desde mediados de semana, la provincia comenzó a dialogar con los dueños de la compañía para encontrar una salida, al menos en el plano financiero, para evitar que la crisis desemboque en más pérdida de empleo.

Este caso es un espejo de algo más grande: la posibilidad de rearmar mesas de empleo localizadas. No grandes acuerdos generales como años atrás, sino espacios puntuales en territorios donde una sola industria puede condicionar la vida de una ciudad. El ejemplo más citado: Villa Constitución. Así lo expresaron dirigentes industriales en los últimos días, que piden la publicación de los datos actualizados de empleo registrado. Los últimos disponibles son de abril pasado. Creen que eso serviría para poner más en blanco sobre negro la problemática de empleo, que para algunos ya es más que un goteo.

Tributario 2026: en potencial, después de octubre

La cuestión fiscal se coló por la puerta lateral. Se habló en el acto de Las Parejas. Según pudo confirmar Ecos365, el equipo económico y de desarrollo productivo provincial comenzaron a ver los primeros borradores para el año próximo. El gobierno está empezando a delinear las variables del presupuesto 2026 y en ese marco analiza, en potencial, un rediseño tributario con tres ejes: regionalización del esquema impositivo, cambios en el inmobiliario y de ingresos brutos.

El objetivo es darle mayor competitividad a las empresas santafesinas, con un sesgo territorial que busque equilibrar cargas según la realidad de cada zona. La señal es clara: habrá debates, pero recién después del 26 de octubre, cuando la política nacional muestre sus cartas, podrían comenzar a alumbrar definiciones concretas.

Una nueva Constitución para Santa Fe

El viernes fue un día cargado para la política provincial. Maximiliano Pullaro amaneció en Córdoba, participando de la Liga de Gobernadores que buscó plantarse frente al gobierno nacional. Al mediodía estuvo en Las Parejas para el Día de la Industria y por la tarde cerró la jornada con la jura de la nueva Constitución provincial.

El nuevo texto blinda temas fiscales, amplía el control legislativo y descentraliza la justicia. También deja margen para futuros debates tributarios, un punto clave en medio de la discusión por la competitividad.

Cierre: el 26 de octubre como zanahoria

Los empresarios leen la coyuntura con un ojo en el dólar y otro en las urnas. Paladini invierte, Telecentro pelea por colgarse de los postes, YPF avanza sola y la mayoría desensilla hasta que aclare.

Pero todos saben que la zanahoria está puesta el 26 de octubre. Hasta entonces, nada será definitivo. Y la mayoría ya coincide en algo: gane quien gane, el rumbo será complejo.