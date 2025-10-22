EEUU dice que no importará “mucha carne argentina": ¿habrá efectos en los precio?

En una entrevista, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, confirmó que su país mantiene conversaciones con Argentina para importar carne bovina, pero aclaró que el volumen será limitado.

Rollins dijo que “es temporal y no será muy grande” (“won’t be very much”) la cantidad que llegaría desde Argentina, y que está en curso el diálogo para determinar “qué aspecto tendrá” ese acuerdo.

La declaración llega después de que el presidente Donald Trump anunciara que “compraríamos algo de carne de Argentina… si lo hacemos, eso bajará el precio de nuestra carne” durante un vuelo desde Florida hacia Washington.

Rollins además señaló que Estados Unidos tiene una industria bovina doméstica muy dominante — “más del 80 % del consumo interno es nacional” — y apuntó que la capacidad exportadora de Argentina limita el impacto que podría tener en los precios locales estadounidenses.

Según analistas, Argentina representa apenas cerca del 2 % de las importaciones de carne bovina de EE.UU., por lo que incluso un incremento moderado difícilmente cambiaría significativamente los precios al consumidor estadounidense.

En Argentina, el anuncio generará atención entre los productores, ya que abre la expectativa de una nueva demanda externa, aunque con volumen reducido. Desde el sector agropecuario argentino será clave monitorear: (a) los cortes y condiciones que se negocien, (b) el momento de embarque, y (c) qué impacto real podría tener sobre los ingresos exportadores.

Para los productores argentinos, el efecto concreto dependerá de la capacidad logística, de cumplimiento fitosanitario y de cómo se estructure el acuerdo. En EE.UU., en cambio, ya se registró una fuerte reacción de grupos ganaderos que advierten sobre efecto negativo para los rancheros domésticos.