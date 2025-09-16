Alerta: Ecos365 denuncia cuentas falsas que ofrecen inversiones truchas y avanza con acciones legales

Ecos365 advierte sobre la aparición de cuentas y grupos falsos que utilizan de manera ilegal su nombre e imagen con el objetivo de ofrecer supuestas oportunidades de inversión mediante mensajes directos, enlaces fraudulentos y falsas promesas de rentabilidad rápida.

Uno de ellos es vía mensajes directos desde Instagram, donde el usuario no utiliza el punto después de Ecos365 como la imagen dispuesta a continuación.



Uno de los grupos falsos que "invitan" a para hacer inversiones.

La cuenta oficial de Ecos365 en Instagram es @Ecos365.com.ar Todo perfil que difiera de este formato es ajeno al medio.



Desde este medio aclaramos que estas cuentas “NO nos representan” y que se trata de maniobras que configuran delitos de suplantación de identidad y estafa. Ante la gravedad del hecho, ya se iniciaron las acciones legales correspondientes ante la Justicia.

La advertencia también alcanza a los usuarios que pudieron haber sido contactados a través de otras redes sociales, Whatsapp, correos electrónicos o mensajes directos. En caso de haber compartido datos personales —como teléfono, mail— o incluso dinero con terceros que se hacen pasar por Ecos365, se recomienda realizar la denuncia inmediata en el Ministerio Público Fiscal.

Si recibe mensajes sospechosos, no comparta datos personales, no realice transferencias y denúncielo ante las autoridades.

Agradecemos el apoyo recibido y pidieron la colaboración de los lectores para frenar este tipo de delitos digitales.



La suplantación de identidad y la estafa son delitos tipificados en el Código Penal argentino. Según los artículos 172 y 173, quienes cometan estos fraudes pueden enfrentar penas de prisión de seis meses a seis años, además de sanciones económicas y civiles.