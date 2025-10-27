Efecto Milei: los mercados reaccionan con alivio, baja el dólar y se disparan los bonos

El resultado de las elecciones legislativas provocó una reacción inmediata en los mercados financieros: el dólar en sus versiones financieras (cripto, MEP, CCL) cayó con fuerza, mientras que los bonos soberanos y los ADRs argentinos (activos que cotizan en Wall Street) experimentaron alzas sostenidas. Al mismo tiempo, el riesgo país se ajustó a la baja.

Un voto para la confianza

El impulso inicial llegó porque el resultado electoral clarificó el escenario político y redujo la incertidumbre sobre el poder de negociación del gobierno ante el Congreso. Algunas interpretaciones apuntan a que el mercado leyó el triunfo legislativo como una señal de gobernabilidad reforzada, lo que alivió tensiones cambiarias y expectativas de default.

De hecho, medios financieros reportan que el “efecto LLA” (La Libertad Avanza) generó un rebote positivo en bonos y caída del dólar cripto. Baenegocios

Dólar cripto como barómetro

El dólar cripto (una versión “financiera” del dólar, usada como referencia alternativa) cayó con fuerza tras las elecciones, un síntoma de que la presión por cobertura cambiaria cedió algo de intensidad. Baenegocios

Ese ajuste del dólar financiero retroalimenta el optimismo en activos de riesgo: si baja la expectativa de devaluación, los tenedores de bonos en dólares ganan “espacio real” en sus posiciones.

Bonos, ADRs y revalorización

Los bonos soberanos argentinos repertieron un comportamiento favorable: muchos títulos que estaban rezagados lograron revertir pérdidas y trepar en sus cotizaciones.

Los ADRs argentinos también acompañaron: empresas que operan en Wall Street reflejaron subas tras el resultado electoral.

Estos movimientos mostraron que parte del reacomodo estaba contenido por exceso de riesgo político que ahora empieza a disiparse.

Riesgo país como síntoma

El riesgo país, ese indicador que mide la prima de rendimiento en comparación con países más seguros, reaccionó bajando: el mercado lo interpreta como una señal de que la percepción de “riesgo de default” disminuyó, al menos en el corto plazo.

Riesgos que permanecen

* La mejora puede ser frágil si no hay señales concretas de política económica clara (fiscal, monetaria).

* El dólar oficial y las reservas siguen bajo presión estructural.

* La volatilidad política global y los condicionamientos externos (vínculos con EE.UU., FMI, mercados internacionales) pueden revertir avances muy rápido.

* El mercado descuentó parte del resultado: el tramo duro será ahora la ejecución de políticas, reformas y negociaciones.