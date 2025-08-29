El BCRA busca contener el dólar y endurece controles para los bancos: qué dice la letra chica

El Banco Central (BCRA) lanzó nuevas restricciones para el manejo de divisas por parte de los bancos con el objetivo de contener las presiones sobre el dólar. La medida, que tomó por sorpresa a la city, suma otro ladrillo al muro de regulaciones sobre el sistema financiero que implementó el equipo económico para controlar el mercado cambiario antes de las elecciones.

Los principales cambios de esta normativa es que a partir de diciembre de este año, los bancos deberán cumplir a diario con los límites de su posición neta negativa en moneda extranjera. Además, esa posición no podrá superar el 30% de su responsabilidad patrimonial computable y no podrá aumentar el último día hábil del mes frente al día anterior.

Pero para explicar punto por punto los cambios, hay que resaltar que la posición global neta de moneda extranjera (PGNME) es el balance en dólares que tienen los bancos. Uno de los cambios que realizó el BCRA es que desde primero de diciembre de este año, los bancos deberán calcular su posición negativa en dólares todos los días.

El segundo cambio, también vigente a partir del último mes del año, es que la posición negativa en dólares no podrá superar el 30% de su patrimonio regulatorio (RPC). Y el tercer cambio y en este caso sí aplicable desde este mes es que la posición negativa en dólares que tenga un banco no puede aumentar mes a mes.

El último punto, según especula la city, pareciera apuntar directamente a limitar las posiciones "sintéticas" de los bancos los últimos días del mes. Específicamente la operatoria incluye vender dólares spot (shortear), colocar los pesos a tasa, y cubrirse con futuros. Esto lo hacen cuando la tasa de futuros es menor a la tasa en pesos.

Pero, al llegar el vencimiento de esos futuros, había dos caminos: que el BCRA permita "rollearlos" u obligue a los bancos a comprar dólares en el mercado spot, lo que genera presión sobre la cotización. Para evitar esa presión, como sucedió a fin de julio, el BCRA ahora podrá bloquear ambas cosas. Así, las coberturas deben ir a posiciones más largas o bien esperar y exponerse al riesgo.