El CEO de Rizobacter y un mano a mano que anticipa el "mercadazo" de los insumos biológicos que se viene

La producción agrícola tiene un gran desafío por delante en materia de sustentabilidad. En Argentina y el mundo, productores y empresas se adaptan rápidamente a los tiempos que corren, siempre pensando en producir más y mejores alimentos.

Precisamente, las compañías líderes a nivel mundial que se dedican al desarrollo y fabricación de productos destinados al cuidado de la producción, son las habitualmente dejan de lado "la foto" para ver "la película. Por eso cobra trascendencia la entrevista que Ecos365 le realizó al CEO de Rizobacter, Ricardo Yapur, uno de los empresarios más reconocidos de la agroindustria que pone sobre la mesa la importancia de los productos biológicos y la convivencia que inevitablemente deberá darse en el futuro con otras soluciones de alto valor agregado.

- Se viene hablando de mejores prácticas pero también del impacto por la guerra en Ucrania en la agroindustria y el impacto, por ejemplo, en el negocio de los insumos biológicos. ¿Cómo ves para esta campaña el uso de los insumos biológicos? ¿Creés que va a crecer más de lo que viene creciendo? ¿Cómo lo están proyectando?

- Yo no creo que crezca más por el tema de la guerra. Si bien puede ser que en algunos casos. Y... puede ser que se vaya una hectárea más a soja, y todas las hectáreas de soja en más del 85% en Argentina se inoculan. Por lo tanto podría haber un mayor uso de fertilizante biológico como en el caso de inoculantes. Para el caso de Europa estoy viendo algunas cosas que hablan de que como el gas va a faltar en este invierno, va a estar muy justo, no se va a estar produciendo fertilizante nitrogenado. Cuando llegue la primavera seguramente la decisión puede ser a lo mejor usar más leguminosas y en el caso que tienen menos dependencia de fertilizantes químicos se use un poco más y haya un aumento pero no creo que sea muy significativo por este tema. Sí creo que el aumento es significativo por el medio ambiente, por la demanda de la sociedad de la no contaminación, pero no por el hecho de la guerra.

- Según distintos informes, puede haber una menor demanda de insumos esta campaña por la incertidumbre política, por la sequía ¿Cómo estás viendo que se va a mover el productor? ¿Qué va a estar buscando en ese sentido?

- Eso está complicado. Yo soy productor agropecuario también y lo veo complicado. Cuando me tocó comprar el fertilizante nitrogenado, normalmente en abril compro toda la campaña y este año, en función de los precios que tenía la urea, compré nada más que lo del trigo y no compré todo lo que viene para maíz. Afortunadamente en esa parte la emboqué porque en ese momento se pagó 1.400 dólares la urea y hoy vale 900.

El productor va orejeando, así como no vende granos hoy o va vendiendo solamente lo que necesita, también va orejeando con los insumos. No sé qué va a terminar pasando con el tema de los ingresos de los fitosanitarios. Hasta ahora en general lo que se ha querido conseguir, se consiguió. Puede haber cosas muy específicas que a lo mejor no entraron o entraron tarde. Pero en general hasta ahora no he visto ese problema, a pesar de que todas las consultoras y todo el mundo habla: “Aprovisionate temprano porque el problema puede estar.”

- El dueño mayoritario de la compañía es Bioceres ¿cómo se combina esto de insumos biológicos más HB4? ¿Qué es lo que se puede venir al respecto?

- Bioceres es dueña del 80% de Rizobacter y Rizobacter es una empresa básicamente de biológicos. Pero cuando Bioceres compró creo que tenemos acceso a una muy buena integración. No solamente por el tema del HB4 sino por la nueva compra que hizo Bioceres con respecto a Marrone Bio Innovations, una empresa americana que tiene una serie de productos biológicos como biofungicidas, bioinsecticidas, bionematicidas y biohervicidas. Entonces creo que la combinación de Rizobacter, Marrone y HB4 creo que es muy importante con vistas al futuro, al menor consumo de agua, al menor uso de fitosanitarios y por lo tanto, a obtener mayores rendimientos con menor uso de la tierra y agua.

- Según datos de mercado, Marrone le permite a Rizobacter traer unos 18 productos biológicos ¿es así?

- Sí, Marrone es una empresa que tiene 13 PHD con lo cual desarrolló 18 productos. Pero no solamente los desarrolló sino que los patentó y los registró. Básicamente en algunas geografías como Estados Unidos y Canadá y algún producto en otras geografías. ¿Cuál es el futuro para nosotros? Registrar en todas las otras geografías donde Rizobacter está presente, que son más de 45 países, y poder llevar a todos esos países todos esos biológicos con nuestra estructura de venta. Que hoy es una estructura importante.

- Aparte de esos productos que ya están y que están todos estos procesos de patentamiento, en materia de desarrollo de insumos ¿hacia dónde están yendo? ¿Esta sinergia entre las empresas qué es lo que va a potenciar? No en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo.

- Bien lo dijiste, estos son productos a mediano y largo plazo. El día que el CEO de Bioceres me comentó que estaba con la idea de ver si podíamos comprar esto, a mí me pareció una idea fantástica porque complementa perfectamente con todos nuestros productos. Pero fui muy claro cuando le dije estás comprando futuro no estás comprando presente. Creo que el futuro es fantástico. Es muy bueno porque los productos que tiene Marrone son de muy buena calidad. El mundo hoy está demandando estos productos. Cuando Rizobacter se inició, hace 45 años atrás, parecía una utopía poder hacer un control de una enfermedad con un producto biológico pero hoy ya es una realidad y están puestos en el mercado.

La empresa anunció una inversión millonaria este año para agrandar la planta de producción de productos biológicos con sede en Pergamino.

- ¿Y cómo estás viendo el mercado? Porque vos decías que el productor se está fijando más en los productos biológicos, las empresas también hay virado más a ese negocio ¿Cómo estás mirando este segmento de la cadena?

- Bien y contento porque están entrando empresas grandes. Mi equipo en muchos casos a veces se asusta cuando pasan esas cosas y tiene miedo de lo que viene porque son empresas grandes y yo creo que no. Creo que es buenísimo porque las empresas grandes, te hablo de una Baf o una Bayer, que tienen ese tipo de producto, a mí me interesa y me gusta porque esas empresas traen mucha tecnología, traen información, traen mucho marketing atrás. Y entonces hacen que a la demanda del productor de información les llegue con muy buena información y nosotros también. Entonces ya no somos las empresas chicas o medianas de mercado las que venimos empujando con este tipo de producto. Por eso me gusta mucho.

- El productor también mira la comparación con el precio de los insumos químicos y ahora cada vez parece estar más competitivo, más allá de lo climático ¿cómo lo defendés a ese punto?

- Hoy los productos biológicos han cambiados sus formulaciones, su dosis de uso, sus presentaciones y todo eso lo hace muchísimo más competitivo y lo hace mucho más semejante en cuanto al espectro de control con un producto químico. Por lo tanto van ganando terreno día a día.

- ¿Cuándo creés o cómo están proyectando que los biológicos superen a los químicos? Si es que lo ves de esa manera.

- No creo que lo superen pero sí que convivan día a día. Hoy el negocio de fitosanitarios es de más de 60.000 millones de dólares en el mundo, de los cuales solamente el 15% lo toman los biológicos, es decir unos 9.000 millones de dólares. Pero la Comisión de Cambio Climático Europea ha determinado que para el 2030 debería haber no solo una reducción de los gases de efecto invernadero sino también una reducción de productos fitosanitarios de origen químico al 50%. Eso te dice que el camino que le quedan a los biológicos hace adelante es buenísimo y es solamente es de éxito porque tenemos de los 9.000 a los 30.000 que sería el 50%. Entonces creo que ahí se va a equilibrar perfectamente y también nos va obligar a todas las empresas a invertir mucho dinero en obtener esos productos biológicos que pueden ser bien competitivos con los químicos, como empiezan a ser hoy, en función del “mercadazo” que se viene.

- En la región de Rosario, el sur de Santa Fe, la zona núcleo de la Argentina, hay muchas empresas y pymes de insumos biológicos ¿ves que se pueda concentrar el mercado ó que puedan sobrevivir todas con algunas especializaciones? ¿Cómo lo ves a eso?

- Las empresas de productos biológicos hasta ahora, que es la gran diferencia que está empezando a tener Rizobacter a partir de la compra de Marrone, es que en general se especializan todas las empresas -pymes como dijiste vos- en un producto. Un biofunguicida o un bioinsecticida o un bionematicida. Bioceres, Rizobacter y Marrone integran una paleta entera de productos, desde los fertilizantes biológicos como son los inoculantes, los bioestimulantes como es el Vitagrow -un producto que viene de una empresa finlandesa que había comprado Marrones- hasta los biofunguicidas, los bioinsecticidas, los bionematicidas y el producto estrella que viene que serían los bioherbicidas. Eso sumado al biofunguicida Rizoderma que Rizobacter tiene implantado en el mercado ya hace casi entre 8 y 9 años.

- O sea que ves que hay lugar para todos al menos en esta etapa, de los 9.000 a los 30.000.

- Creo que hay espacio para todos pero con mucha inversión, mucho trabajo y mucha tecnología. No va a haber lugar para todos como había antes que los productos biológicos no eran de buena calidad.

- ¿Están por lanzar algo nuevo en el corto plazo por parte de Rizobacter?

- Hoy estamos totalmente centrados en registrar y lanzar todos los productos de Marrone que son muchos y muy buenos y todavía en Argentina hay muy pocos registrados.

- ¿Qué ecuación hay entre los productos de insumos biológicos de Rizobacter y HB4? ¿Hay algún número que se pueda destacar?

- No. HB4 es un producto que está creciendo, que afortunadamente se están logrando las aprobaciones en los distintos lugares del mundo, tanto para soja como para trigo como para la harina de trigo. Entonces no hay una ecuación que yo te pueda decir: sí, mañana vamos a facturar tanto con esto. Pero creo que es un proceso lento pero progresivo que nos va a permitir en todos los lugares del mundo.