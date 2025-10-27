"El Congreso más reformista de la historia": ejes de la reforma tributaria que prepara Milei

as claves de la reforma impositiva del Gobierno se centran en la simplificación del sistema tributario, la reducción de impuestos y el fomento a la inversión. Sin embargo, muchas de sus propuestas implican una baja de la coparticipación de impuestos a las provincias o tocan privilegios de sectores radicados en ellas, por eso al Gobierno no le alcanza el triunfo y necesitará a los gobernadores.

Tal como informó iProfesional, el gobierno de Javier Milei consiguió su anhelado triunfo en las elecciones legislativas con un resultado mucho mejor del que esperaba. El sorpresivo giro que logró dar en la provincia de Buenos Aires y las victorias en distritos como Córdoba y Santa Fe fueron clave para inclinar la balanza a su favor y, sobre todo, para robustecer a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, donde seguirá necesitando acuerdos pero los buscará, ahora, fortalecido frente a varios gobernadores de peso.

El Gobierno podría contar a partir de diciembre con unos 100 diputados propios en la Cámara baja que le garantizan con creces el tercio del recinto, con el que puede bloquear los intentos de la oposición por rechazar vetos y DNU, incluso sin necesidad del apoyo del bloque PRO, que vio reducida sus filas a una decena de legisladores. Igualmente, para aprobar la reforma impositiva necesitará sostener esa alianza y buscar nuevas para tener mayoría, aunque las urnas lo mucho dejaron mejor parado para esa tarea.

"Se espera que la reforma impositiva contenga estímulos fiscales para atraer inversiones nacionales y extranjeras, creando un ambiente más favorable para los negocios y la actividad productiva"

Ejes principales de la reforma impositiva

* Simplificación del sistema impositivo: reducción de la cantidad de impuestos nacionales para eliminar tributos de escasa relevancia y disminuir la carga administrativa y el costo de cumplimiento fiscal. El Gobierno sabe que, de 120 impuestos, solo 10 explican el 90% de la recaudación, por lo que propone empezar a derogarlos, con la eliminación de 20 gravámenes en una primera etapa. Se busca un esquema de simplificación de impuestos en general.

* Impuesto a las Ganancias para Individuos: el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la reforma tributaria incluirá una baja de este impuesto para los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal para el plan colchón, que impulsa el Régimen Simplificado de Ganancias. Si bien se encuentra vigente por decreto y ya cuenta con 13.400 adherentes, no da seguridad jurídica a los "dólares del colchón" y está trabado en el Congreso.

"Toda modificación impositiva debe ser aprobada por el Congreso, y simplificar el sistema tributario nacional, eliminar impuestos distorsivos a nivel provincial y generar competencia fiscal entre las provincias deberá contar con los gobernadores"

* Autonomía fiscal provincial y Súper IVA: la propuesta incluye la devolución de facultades impositivas a las provincias en los impuestos recaudados por el Estado nacional, lo que podría generar competencia fiscal positiva y políticas locales más eficientes. En este marco, se propone la creación de un IVA provincial. La Nación cobraría un IVA de 9% y el resto lo cobrarían las provincias, en un régimen de competencia fiscal, donde tratarán de atraer inversiones con el nivel de imposición. El objetivo principal es que este nuevo esquema del IVA reemplace al impuesto provincial a los Ingresos Brutos y, de ser posible, a las tasas de Abasto municipales, que son altamente distorsivos, al ser acumulativos.

* Revisión del gasto tributario: La revisión del gasto tributario se enmarca en el objetivo más amplio del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero y de llevar a cabo una reforma estructural. Los principales objetivos de esta revisión son: aumentar la recaudación y los recursos corrientes del Estado; simplificar el sistema impositivo y eliminar impuestos considerados distorsivos; corregir las distorsiones que generan las exenciones y reducciones impositivas, muchas de las cuales han permanecido vigentes por décadas y son vistas como resultado de lobbies o con justificaciones económicas debatibles.