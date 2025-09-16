El Estado de Florida hace un guiño para los inversores argentinos: beneficios y ventajas

El Estado de Florida (EE.UU.) elimina un impuesto a los alquileres comerciales y beneficiará a muchos argentinos que compraron inmuebles en Miami como inversión en los últimos años.

También la ley OBBA del presidente Donald Trump impulsa muchos cambios en las reglas de juego para empresarios argentinos y latinos que invierten en los Estados Unidos, con beneficios a las inversiones de las Pymes.

A partir del 1 de octubre, se elimina el Sale Tax a los alquileres comerciales en Florida. O sea, los alquileres de oficinas, locales comerciales y similares no van a pagar más el impuesto específico que es un 3,5%.

También revela que así, Florida pondrá fin a uno de sus impuestos más singulares: el llamado Business Rent Tax, que grava los alquileres de espacios comerciales como oficinas, locales, depósitos y naves industriales, con una tasa combinada cercana al 3% o 3,5 %: 2 % estatal más un porcentaje adicional según el condado.

El experto afirma que la eliminación del Sale Tax es una medida similar a lo que sería eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial a los alquileres.

Qué tienen que tener en cuenta los inversores argentinos

Atención a las fechas y condiciones del pago

El impuesto sigue vigente para períodos de ocupación previos al 1 de octubre de 2025, incluso si el pago se hace después de esa fecha. Por ejemplo, si se paga el alquiler de septiembre en octubre, ese pago seguirá gravado. Recomendaciones:

* Revisar contratos de alquiler y actualizar facturación

* Verificar sistemas de pago automáticos para excluir el impuesto desde octubre

* Coordinar con propietarios o arrendatarios la renovación de contratos reflejando el nuevo régimen

Efecto en los alquileres turísticos tipo Airbnb

Esta exención no aplica a alquileres residenciales de corta duración, como los que ofrecen plataformas como Airbnb por períodos de hasta seis meses. Esos siguen gravados bajo otra sección del estatuto, como renta de corto plazo.

Beneficio para el inquilino

La exención se traduce en una reducción directa de los gastos de ocupación. Un alquiler mensual de, por ejemplo, u$s10.000 implicaba hasta casi u$s350 adicionales al mes por impuestos. Ahora, esos fondos pueden destinarse a crecer, pagar salarios o mejorar infraestructura.

"En resumen: si tu negocio está relacionado con oficinas, locales u otros espacios comerciales, los inquilinos podrán disfrutar de este alivio fiscal. Si tu operación está vinculada con turismo o alquileres temporarios, esta medida no representa un beneficio tributario directo", enfatiza Aller.

Qué beneficios impositivos se redujeron

Además de las ventajas, la ley reduce ciertas ventajas:

1. Crédito tributario por hijos

Afecta a argentinos residentes o con familia en EE.UU. que declaran impuestos allá. El crédito se mantuvo, pero menos generoso: u$s2.300 hasta 2026.

Impacto: para empresarios o profesionales argentinos residentes en EE.UU., esto puede significar un menor alivio fiscal personal.

2. Deducción SALT (impuestos estatales y locales)

Quedó en u$s20.000 (no u$s40.000). Esto golpea principalmente a residentes en estados con impuestos altos (California, Nueva York, Nueva Jersey, entre otros), en los que hay mucha comunidad latina y también empresarios con operaciones.

Impacto: los dueños latinos con ingresos altos o propiedades en esos estados tendrán menos margen para deducir impuestos locales, aumentando su carga fiscal.

3. Eliminación de créditos fiscales para energías limpias

Negocios latinos vinculados a instalación de paneles solares, autos eléctricos o energías renovables en EE.UU. pueden ver una caída en la demanda, porque ya no hay los mismos incentivos federales.

Impacto: negativo para quienes invierten en el sector verde en EE.UU., aunque algunos estados mantienen incentivos propios.

4. Política arancelaria y comercio

Aunque no estaba en la ley, Trump avanza en paralelo con aranceles a importaciones. Esto puede afectar a empresas latinoamericanas que exportan bienes a EE.UU., como alimentos, manufacturas, autopartes.

Impacto: mayor costo de entrada a EE.UU., lo que obliga a revisar precios, cadenas de suministro o incluso evaluar instalar producción local.