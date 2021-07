El Estado otorgará $17 mil por única vez: quiénes lo recibirán

No habrá nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 2021) ni plus de $15 mil por la segunda ola de contagios, sin embargo se dará por única vez un bono de $5 mil, que sumado a la ayuda que ya brinda el Estado sumarán $17 mil. Las destinatarias serán sólo las madres de siete hijos que cobren la Pensión No Contributiva (PNC).

A los $17 mil se llega a partir del bono de $5 mil para jubilados y pensionados, más el inicio de la recarga del saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre, que con las últimas actualizaciones llegó a $12 mil.

El bono comenzará a pagarse desde el 2 de agosto, mientras que la recarga de la Alimentar se inicia todos los tercer viernes de cada mes para los que tengan plástico, y los posteriores para aquellos que lo perciban vía transferencia.