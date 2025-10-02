El FMI apoya, pero pide un "marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió este jueves en que el Banco Central (BCRA) acumule reservas en divisas y también recalcó en “la necesidad de construir un apoyo político amplio para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas" de las autoridades argentinas. Así lo señaló, Julie Kozack, vocera del organismo, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington.

”Creemos que fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de la autoridad con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”, aseguró.

Otro de los temas que abordó la vocera fue la necesidad de apoyo político, en línea con lo requerido por las autoridades del gobierno de Donald Trump. “En cuanto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, aseveró Kozack.

De todas maneras, previamente señaló “quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a la Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado”, dijo la funcionaria, para luego agradecer “el apoyo anunciado por los socios de Argentina, Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos colaborando estrechamente con todos estos socios para apoyar conjuntamente al país”.