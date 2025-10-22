El Gobierno asegura que el consumo de carnes aumentó en Argentina: ¿cómo queda el ranking?

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación confirmó que el consumo per cápita de carne bovina, porcina y aviar evidenció una suba interanual del 3,6% para agosto de 2025.

De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, en base a INDEC, SENASA y Aduana, esta variación significa un incremento total de 3,98 kilos consumo per cápita, donde la carne vacuna, en particular, explica más del 50% de esta suba con 2,16 kilos. En menor medida entra la carne porcina y aviar con 1,26 y 0,56 kilos, respectivamente.

"En el caso de la carne vacuna, este comportamiento positivo en el consumo va acompañado por una mejora en la producción, representada por un incremento del 1,03% en lo que va del 2025, respecto de mismo período de 2024"

Caber destacar que el consumo de carnes proporciona proteínas de alta calidad, algo muy importante y beneficioso para la salud en todas las etapas de la vida, porque otorgan los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir.

Esas proteínas son una fuente muy importante de nutrientes y contribuyen, por ejemplo, al desarrollo y reparación de los tejidos musculares, los huesos y la piel. Es por eso que son fundamentales para tener altas las defensas y una dieta de excelente calidad.