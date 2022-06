El Gobierno aseguró que no hay ni cepo "ni restricción a las importaciones"

La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que "no hay ningún cepo ni restricción a las importaciones", sino que la medida anunciada el lunes por el Banco Central es "transitoria" y atenderá cuestiones de estacionalidad que se reflejan en los aumentos de la importación de energía en el período invernal. Además, destacó que Nación busca "priorizar" a las empresas que tienen acceso al financiamiento, pero que "todas pueden importar".

Vale destacar que el lunes pasado, se conoció la decisión de la entidad monetaria, en línea con el Ministerio de Economía, de determinar nuevos límites para el sistema de pagos del comercio exterior, para priorizar los dólares necesarios para la importación de energía y medicamentos. Dicha medida, incluye un endurecimiento de las restricciones para acceder al dólar para importaciones de bienes suntuarios o artículos de lujo.

Sin embargo, también apunta al fortalecimiento y priorización de las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes podrán acceder a divisas del BCRA para importar hasta un 5% más que el año pasado, es decir 105%. Se estima que beneficiará a 20.000 empresas.

La funcionaria nacional mantuvo un diálogo con la prensa como es habitual de todos los jueves y destacó que desde el Frente de Todos (FdT) tienen en claro "la mirada sobre cuáles son los dólares que deben ir a (el financiamiento de) inversiones productivas".

"Definimos una priorización del uso de las divisas para fortalecer la capacidad de acumulación de reservas", justificó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones radiales.

En ese sentido, Cerruti remarcó que tanto las pymes como los rubros de combustibles y medicamentos figuran entre los sectores priorizados. "Hay 20.000 empresas que son beneficiadas", resaltó.

Cerruti indicó que "para aquellas empresas que se considera que los insumos que importan no son estratégicos, no hay ninguna restricción" sino que, a diferencia de los sectores priorizados, deberán hacer la operación "con dólares propios" o con otro financiamiento que no sea el del Banco Central.

Por otro lado, la funcionaria de la gestión de Alberto Fernández abordó que la doble indemnización por despido fue "una medida de emergencia" y que no se justifica su prórroga en un contexto en el que "el desempleo sigue bajando".

En consecuencia, “se están creando 20.000 nuevos empleos por mes y eso nos permite considerar que hay una nueva situación en la que tenemos que promover el empleo formal", afirmó.