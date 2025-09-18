“El Gobierno atraviesa una tormenta perfecta": ¿por qué hay desconfianza y crisis?

El politólogo Lucas Romero analizó la actualidad política y económica de la Argentina y consideró que el gobierno nacional transita “un momento muy malo” atravesado por una sucesión de crisis que se potencian entre sí.

En diálogo con Ecos365, Romero sostuvo que en los últimos dos meses confluyeron problemas económicos, errores de gestión y tropiezos políticos. “Desde el intento fallido de desarme del déficit, que generó volatilidad en el mercado de cambios, suba de tasas y caída de la actividad, hasta fallas graves en la gestión como el caso del fentanilo, que ocurrieron bajo esta administración”, señaló.

A estos factores se suman los reveses parlamentarios: “El Congreso viene siendo escenario de derrotas abrumadoras para el oficialismo, lo que envía señales de debilidad política”, apuntó.

Romero remarcó que uno de los golpes más duros para el Gobierno fue el llamado “caso español”, que afectó la imagen presidencial. “Era un actor que había construido su legitimidad en la lucha contra la corrupción y la casta, y este episodio le quitó mucha autoridad justo antes de una elección clave”, advirtió.

El especialista también cuestionó la estrategia electoral en Corrientes: “Se expuso al presidente a un resultado adverso cuando se sabía que la diferencia iba a ser amplia. Eso habla de errores de construcción política y de liderazgo”.

Para Romero, la consecuencia es una “tormenta perfecta” que pone en riesgo los dos principales activos que tenía el oficialismo al inicio de su gestión: una sociedad dispuesta a tener paciencia frente al ajuste y una oposición debilitada. “Hoy esas dos condiciones están en duda, y eso genera una dinámica viciosa: la desconfianza política alimenta la desconfianza económica y viceversa”, concluyó.