El Gobierno reculó con las billeteras virtuales y quedarán excluidas del Impuesto al Cheque

A fines de 2025, ARCA había notificado a varias fintech que a partir de 2026 empezarían a pagar el Impuesto al Cheque, que grava con un 1,2 % las transacciones financieras cuando al menos una de las partes es una persona jurídica.

Sin embargo, la decisión fue revertida en los primeros días de enero de 2026, y las billeteras virtuales que no cuentan con licencia bancaria quedaron finalmente exentas del tributo, como venían estando.

Quiénes se verían afectados (y quiénes no)

La medida que finalmente no prosperó alcanzaba a plataformas móviles que funcionan como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) sin licencia bancaria, tales como: Mercado Pago; App YPF; Prex; Carrefour Banco; Shell Box; Claro Pay

Estas plataformas operan con cuentas digitales y proveen servicios de pago sin ser bancos tradicionales.

Por el contrario, las billeteras cripto siguen dentro del padrón de contribuyentes que deben pagar el impuesto, tal como estaba vigente desde finales de 2024.

¿Qué efectos podría haber tenido el impuesto?

El Impuesto al Cheque implica que sobre cada transacción se retiene un 1,2 %: 0,6 % al emisor y 0,6 % al receptor de los fondos, si al menos uno es una empresa.

Si se hubiera aplicado a las billeteras, esto podría haber generado:

* Mayor costo operativo para las fintech, con presión al alza sobre comisiones a comercios y usuarios.

* Cambio en los incentivos competitivos entre bancos y fintech, ya que las plataformas digitales habrían tenido una carga impositiva distinta.

* Debate regulatorio ampliado sobre el tratamiento fiscal de las cuentas digitales frente al sistema bancario tradicional.

La marcha atrás representa alivio para las fintech y sectores que temían un impacto en costos de transacciones.

Qué sigue

Queda expectativa en el sector por cómo responderán las principales billeteras, sobre todo Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local, y si propondrán nuevos diálogos con el Estado para clarificar el marco regulatorio de las fintech en Argentina.