El adiós a Fox: la llegada de Disney Plus y Star impacta en las señales deportivas

La plataforma Disney+ continúa creciendo y afianzándose en el negocio del entretenimiento y con el objetivo de salir a disputarle el liderazgo a Netflix, viene desarrollando distintas estrategias comerciales. A tono con esta decisión y a poco de su llegada a Argentina, Disney Latin America confirmó que a partir de 2021 la plataforma Star será la encargada de brindar la oferta entretenimiento general dirigida a adultos que actualmente está incluida en los canales Fox para el público de América latina.

Star llegará a Latinofamérica para seguir ofreciendo el mejor contenido de entretenimiento general de los canales lineales Fox que, a partir de febrero, cambiarán su nombre a Star. De este modo, Star continuará el legado de éxito de Fox ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes. The Walt Disney Company Latin America ratifica así su misión de alcanzar con contenidos relevantes a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual", comentó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

En una nota en el medio El Cronista, Pablo Hecker analiza el impacto que esta decisión trae en las señalaes deportivas como Fox Sports. Tal como indica, a partir del próximo febrero, los canales de entretenimiento Fox serán relanzados con nuevo nombre e imagen:

Fox Channel será Star Channel

Fox Life será Star Life

Fox Premium será Star Premium

Fox Premium Movies será Star Hits

Fox Premium Series será Star Series

Fox Premium Action será Star Action

Fox Premium Comedy será Star Comedy

Fox Premium Family será Star Fun

Fox Premium Cinema será Star Cinema

Fox Premium Classics será Star Classics

Series como Los Simpson, The Walking Dead y This is Us y las películas más taquilleras de los canales Fox continuarán en la programación de Star. En el caso de This is us, está confirmado que el estreno del nuevo capítulo de la temporada 5 es el miércoles 6 de enero de 2021, a las 23 (hora argentina).

Así, continúa la historia familiar más aclamada de 2020 con un nuevo episodio que continúa indagando en la enfermedad de Rebecca, el distanciamiento entre Kevin y Randall, la relación de Kevin y Madison y el nacimiento de sus gemelos, y el proceso de adopción del segundo hijo de Kate y Toby.

En cuanto a las señales deportivas de Fox, Sports y Premium, el periodista señaló que todavía no hay anuncios y atribuyó que esto puede deberse a que la fusión en este aspecto ha sido objetada en varios países. Previamente, ya la compañía había insinuado la decisión, cuando la plataforma Fox Play informó a sus usuarios que eliminará su aplicación para iOS, Android y Smart TV a partir del 31 de diciembre.