El alivio llega de afuera: el impacto del recorte de tasas de la Fed en la economía argentina

La Reserva Federal bajó ayer su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el rango de 4,00%-4,25% anual, marcando la primera reducción del año. Además, anticipa al menos otros dos recortes antes de fin de año.

Aunque el impacto doméstico depende de muchos factores internos (inflación, riesgo país, estabilidad política), hay varios canales por los que esta política monetaria más laxa en EE.UU. puede tener efectos beneficiosos para Argentina.

El recorte de tasas de la Fed tiene el potencial de ofrecer un respiro externo para Argentina, con beneficios para exportadores, empresas endeudadas y emisores, e incluso para el tipo de cambio. Pero los resultados dependerán en gran medida de cómo el país gestione sus políticas internas económicas, fiscales y monetarias. Si se suman condiciones favorables, el alivio podría traducirse en crecimiento, menor costo de financiamiento y mejora de la actividad económica.

Menos aversión al riesgo e ingreso de capitales

Cuando las tasas en EE.UU. bajan, los inversores globales buscan mejores retornos en otros mercados. Países emergentes como Argentina pueden captar flujos de fondos que van hacia bonos locales, acciones o emisiones en dólares.

Costo del financiamiento externo

Muchas empresas argentinas, concesionarios, PyMEs o firmas con operaciones internacionales están endeudadas en dólares o recurren a fuentes externas de financiamiento. Un recorte de tasas en EEUU puede traducirse en menores tasas de interés para préstamos internacionales, emisiones de bonos u obligaciones negociables con referencia internacional.

Fortalecimiento de exportaciones

Si el dólar global se debilita ligeramente con tasas más bajas, los precios internacionales de commodities pueden subir, lo que favorece a los exportadores argentinos de soja, cereales, carnes, etc. También puede mejorar el superávit comercial si los costos de importaciones bajan relativamente.

Alivio cambiario

Una menor presión para que los tipos de interés estadounidenses se mantengan altos tiende a debilitar al dólar global. Si esto ocurre, podría moderarse la presión sobre el peso argentino, siempre que no se agraven las crisis internas. Esto puede traducirse en menor volatilidad cambiaria, y algo de respiro para importadores y sectores que dependen de insumos externos.

Mejoras para empresas endeudadas y emisores

Sectores que tienen deudas en dólares o los que necesitan acceso a financiamiento externo (constructoras, empresas que importan insumos, industrias con relaciones globales) podrían ver aliviados los costos financieros. Además, el mercado bursátil podría beneficiarse de valoraciones más altas si la tasa de descuento baja, lo que estimula la inversión en acciones.

Sectores que pueden verse más favorecidos

* Agroexportadores y productores de materias primas: soja, cereales, carnes, etc. Tienen ventaja si los precios internacionales suben y hay mejora en la relación comercial.

* Empresas industriales que dependen de insumos importados: menor costo en dólares, insumos más económicos, ayuda si el tipo de cambio no se deteriora demasiado.

* Empresas que deben financiarse externamente: constructoras, grandes firmas de infraestructura, compañías que tienen emisión de deuda en dólares.

* Mercado de capitales argentino: emisores de bonos, empresas listadas en bolsa; puede haber mayor interés de inversores externos si mejora la percepción de estabilidad internacional.

* Sector financiero local: bancos, fondos de inversión, agentes que operan con activos o deudas en moneda extranjera; posibilidad de que mejore su margen de maniobra si baja la referencia internacional.

Riesgos y condiciones necesarias

No obstante, los efectos positivos no están garantizados. Para que se concreten, Argentina necesitaría:

* Mantener estabilidad política e institucional.

* Controlar la inflación interna para evitar que erosione los beneficios de la tasa baja.

* Que el riesgo país disminuya lo suficiente como para que los inversionistas internacionales efectivamente vean atractivo al país.

* Que el tipo de cambio sea razonablemente manejado (no excesiva devaluación) para evitar traspasos de costos internos.