El biodiesel argentino, a la deriva: carta a Caputo y advertencia por el cese de operaciones

Las cámaras integradas por empresas productoras de biodiesel presentaron una carta al al ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer el escenario complicado que afrontan a partir de una crisis que, según entienden, fue provocada por el propio Gobierno

"La crisis que la Secretaría de Energía ha desatado sobre la industria de elaboración de biodiesel causando pérdidas de 53 millones de dólares a las empresas del sector tuvo como resultado un “ahorro” de 5,3 $/l en el precio de surtidor del gas oil", indicaron en un comunicado.

En el escrito también mencionan que "el accionar de la Secretaría de Energía y del Secretario de Coordinación de Energía y Minas no encuentra, salvo en la impericia o en la voluntad manifiesta de perjudicar a la industria, una explicación lógica".

"El precio de venta del biodiesel para las operaciones a realizarse durante el mes de octubre de 2025 establecido en la Resolución 385/2025, fijado en $1.508.754 por tonelada de biodiesel más IVA no cubre siquiera el costo de adquisición del aceite".

En virtud de lo expuesto, las cámaras asociadas advirtieron que "la totalidad de las empresas que forman parte de la industria de producción de biodiesel con destino al corte obligatorio con gasoil fósil han cesado su operación agravando aún más la ya crítica situación en que se encuentran".

Por todo lo expresado en la presente nota, le solicitamos por favor interceda en defensa de la industria elaboradora de biodiesel de capitales nacionales, que agrega valor a la cadena sojera, sustituye importaciones aportando a la transición energética cuidando las divisas, el medio ambiente y la salud de las personas y haga cumplir la Ley 27.640 y su normativa publicando el precio de biodiesel conforme lo dispone la Resolución 963/2023. El impacto en surtidor no supera los 6,2 $/lt y el beneficio -además de cumplir con la Ley- es la reactivación de la industria.