El costo de construcción en el Gran Rosario deja su huella: ¿cuánto suben los materiales?

El nivel general del costo de la construcción (CC) en el aglomerado Gran Santa Fe correspondiente a octubre de 2025 registra un aumento de 2,1%, en relación al mes anterior, como consecuencia del alza de 3,0% en el capítulo “Materiales”, de 1,2% en el capítulo “Mano de obra”1 y de 0,9% en el capítulo “Gastos generales”.

Por su parte, en el aglomerado Gran Rosario muestra una variación mensual positiva de 2,0%, resultado de las variaciones en los capítulos “Materiales” 2,8%,”, de 1,2% en el capítulo “Mano de obra” y de 1,1% en “Gastos generales”.

Materiales

En el aglomerado Gran Santa Fe los aumentos más relevantes se registran en: Zinguería, 9,5%; Cementos, 9,4%; Yesos, 8,5%; Pisos y revestimientos, 5,6%; Perfiles metálicos, 5,3%; Cañería p.p. agua fría y caliente, 5,1%; Varios instalación eléctrica, 4,7%; Artefacto gas, 4,7%; Varios básicos 3,4%; Cañería epoxi gas, 3,3%.

Por su parte, el aglomerado Gran Rosario se observan alzas en: Varios instalación de gas, 6,0%; Amoblamientos, 6,0%; Yesos, 4,7%; Varios básicos, 4,1%; Ferreterías varios, 3,8%; Granitos, 3,8%; Cañería pvc cloacal/pluvial, 3,7%; Aceros nervados, 3,6%; Cementos, 3,1%; Carpintería de aluminio, 2,8%.

Gastos Generales

El alza en ambos aglomerados se debió principalmente al grupo Alquileres.

Mano de Obra

El capítulo “Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 estableciendo un aumento a partir del mes de octubre de 2025 del 1,2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre de 2025.