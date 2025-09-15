El dólar está cada vez más cerca del techo y el riesgo país también trepa

El mercado cambiario está pasando por momentos de definición, a seis semanas de las Elecciones Legislativas de octubre. Tras circulares de la CNV que pretende eliminar un rulo realizado por las Alycs, hasta intervenciones del Banco Central en simultáneas de BYMA para calmar las tasas, el dólar sigue su propio frente y es ahí donde se pone la lupa.

En las primeras operaciones de este lunes, el BCRA salió a marcar la cancha en el mercado con una postura vendedora que se refleja en el MAE, a ponerle techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente 100.000 millones.

De esta manera, el dólar sigue con una fuerte demanda del mercado que obliga al BCRA a intervenir para evitar que perfore la banda cambiaria. Sin embargo, el mayorista se ubica en $1.467 y el dólar Banco Nación ya alcanzó los $1.480.

Bonos y riesgo país

Los bonos retroceden casi en su totalidad en la rueda, con el Global 2046 liderando las pérdidas (-4,5%), seguido por el Global 2029 (-4%), y el Bonar 2041 (-3,8%).

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 12 de septiembre mostró un valor de 1.140 puntos básicos y arrojó un salto del 8,9% con respecto al registro anterior.

El viernes pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una norma interpretativa que extendía la restricción para vender bonos contra dólares cuando se utilizara apalancamiento. Más tarde ese mismo día, la norma fue revocada y reemplazada por otra que aclaró que, en el caso de las ALyCs, la limitación no se aplicará mientras su posición consolidada neta no genere un crédito neto, volviendo a un requisito impuesto hace algunos años.