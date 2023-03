El dólar financiero tocó por primera vez los $400 pero se retrocedió al cierre de la jornada

Los dólares financieros este lunes marcaron una fuerte tendencia alcista inicial, que llevó al Contado Con Liquidación CCL a romper la tan temida barrera de los $400 en las primeras horas de la jornada, aunque al cierre moderó el alza. En tanto el MEP, que también había arrancado con una fuerte suba, y revirtió la tendencia durante la jornada.

Esto sucedió durante una jornada muy caliente para los mercados de todo el mundo, como consecuencia de la crisis financiera que protagoniza Estados Unidos a raíz de la caída de dos bancos en ese país (Sillicon Valley Bank y Signature Bank).

En ese contexto, el dólar contado con liqui (CCL)-operado con el bono Global 2030- subió $1,89 (-0,5%) y se ubicó en $395,57. Así, el spread con el tipo de cambio mayorista cerró en el 95,7%. Durante la jornada tocó un nuevo récord intradiario nominal al ascender hasta los $400,41. El CCL sumó 6 jornadas al hilo de subas y la semana pasada culminó con un alza de $21,31.

En tanto, el dólar MEP-operado con el bono Global 2030- tras subir inicialmente cerró a la baja $1,13 (-0,3%) a $379,51. En consecuencia, el spread con el oficial se ubicó en 88%. Es el primer descenso del dólar bolsa en las últimas cinco jornadas. La semana pasada, en tanto, había subido $14,14.

Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital, dijo a Ámbito que "vemos cierto atraso en el dólar Contado con Liquidación; tanto contra la inflación como con la base monetaria amplia que no deja de crecer. Esto sucede en un contexto donde la brecha, es muy baja, en medio de las regulaciones y el cepo creciente. A su vez hay bajas reservas y sequía por lo que la oferta de dólares va a ser escasa".

El banco SVB, centrado en las "startups", se convirtió la semana pasada en la mayor entidad en quebrar desde la crisis financiera de 2008. A su vez, los rendimientos a corto plazo del Tesoro estadounidense cayeron este lunes, ya que el colapso del Silicon Valley Bank llevó a los inversores a reducir de forma drástica las expectativas de una gran suba de tasas de interés.