El fútbol campeón del mundo, lejos de los lujos mundialistas

La Copa del Mundo es un grato recuerdo y ya sabemos que los muchachos de Scaloni transformaron nuestra ilusión en realidad. La tercera estrella forma parte del escudo de los seleccionados masculinos y la mayor podrá disfrutar del parche de campeón durante tres años y medio.

Pero ahora comenzó otra historia, donde los protagonistas son los equipos del corazón, los que cada fin de semana alegran o entristecen a sus hinchas. Arranca el fútbol de donde surgieron los campeones del mundo, con otras realidades y muy lejos de todo el lujo qatarí.

Clubes en la mayoría de los casos con problemas económicos, varios estadios con infraestructura vetusta, con jugadores que hacen sus primeras armas o están camino a retirarse, una liga superpoblada de equipos (¡28!), partidos que muchas veces no invitan a ser vistos, sin visitantes (salvo excepciones), cambios reglamentarios... Pero con la pasión característica de los argentinos.

Las marcas más reconocidas a nivel mundial, que incluso vistieron a un mayor porcentaje de equipos, prácticamente no se encuentran en el Fútbol Argentino. Nike, Adidas y Puma fueron los proveedores técnicos de 26 de las 32 selecciones de Qatar 2022. Juntas solo visten a 4 de 28 equipos de Primera.

El logo del “swoosh” estuvo bordado en el 40 por ciento de las camisetas mundialistas, aquí solo en San Lorenzo. Adidas entregó la ropa a 7 de las 32 clasificadas a la cita ecuménica; en Argentina solo a River y Boca. Y Puma, que acompañó a 6 conjuntos nacionales, en nuestro fútbol solo lo hace con Independiente. El resto de las camisetas son provistas por firmas nacionales o representaciones argentinas de marcas internacionales. De esta forma las empresas que más clubes visten son Umbro, Lyon, Givova y Kappa, con tres en cada caso.

El Grupo Dass representa a Umbro, Asics y Fila en Argentina y otros países de Latinoamérica. Por tal motivo es la encargada de realizar las camisetas de Rosario Central, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Por otra parte Lyon es una marca argentina cuyo responsable es el representante de jugadores Uriel Pérez. Actualmente patrocina a Arsenal, Defensa y Justicia y el recientemente ascendido Instituto.

Camiseta Rosario Central 2023

Givova, por su parte, es una firma italiana que en Argentina es representada por la empresa Fatyj S.A.S. En la Liga Profesional viste a Newell’s, Gimnasia de La Plata y Talleres. Por último Distrinando representa a las marcas Crocs, 361º, Superga, Chocolate, Bibi, West Coast, Mariner, Piccadilly y Citadium. Además desde mayo de 2013 es licenciatario de Kappa en calzado e indumentaria para Argentina y Uruguay. Bajo este logo produce la indumentaria de Racing, Huracán y Tigre.

Camiseta Newell's 2023

Además de Adidas, que provee la ropa de Boca y River, otras dos marcas producen la ropa de dos equipos cada una. Erreà Argentina es la empresa que fabrica la ropa de Lanús y Belgrano de Córdoba y la nacional KDY, cuyo presidente es Enrique Vilouta, firmó recientemente contratos con los clubes santafesinos Colón y Unión.

El resto viste a un equipo cada uno. Diadora vuelve a ser la marca de un equipo de primera división al firmar un acuerdo con Vélez Sársfield. Adhoc a Central Córdoba de Santiago del Estero; Coach a Sarmiento de Junín; la rosarina Fiume Sport a Godoy Cruz de Mendoza; Hummel a Platense; Athix a Banfield e Il Osso a Barracas Central.

Un caso particular es el de Estudiantes de La Plata. El "Pincha" decidió, junto a un comercio platense, lanzar en 2021 su propia indumentaria a pocos meses de finalizar el vínculo con Under Armour. Bajo el nombre de "Ruge" el mismo club es quien viste a las diferentes disciplinas del club, desde el fútbol profesional hasta los deportes amateurs. Pero también incluye líneas que no tienen relación con Estudiantes, para que más personas puedan vestir la ropa.

Main Sponsor

Los clubes tienen vínculos de patrocinio con distintas empresas que estampan sus firmas en las camisetas, pantalones, algunos incluso en las medias y hasta en los números. Pero el título mundial no significó el arribo de nuevos auspicios o importantes firmas internacionales, por el contrario se siguen exhibiendo marcas nacionales.

A diferencia de décadas atrás donde tal vez solo se veía un sponsor en el pecho y tal vez algún otro en las mangas.A ahora hay equipos con hasta tres auspiciantes en el frente de la remera y muchos otros en el resto de la indumentaria.

Pero también hay instituciones que están saliendo a la cancha sin ningún patrocinio, como Boca; o sin uno principal, como Belgrano. Esa fue la situación también de San Lorenzo e Independiente, que recién hace días acordaron con Brubank y Jeluz, respectivamente, tras estar varios meses sin un auspiciante principal.

Camiseta Boca 2022/23

También es particular la situación de Racing. La “Academia” comenzará jugando con el patrocinio de “Aeroset” en el pecho, a pesar de haber finalizado recientemente el contrato. La empresa de repuestos para aviones continuó aportando durante los meses en los que no hubo actividad por la pandemia y a modo de reconocimiento el club seguirá mostrando esa marca hasta encontrar el reemplazante.

En el otro extremo aparecen equipos que tienen más de un sponsor principal. Unión toma la delantera con Ospat, Servicios Viales y Red Mutual. Tienen dos Central Córdoba de Santiago del Estero (Banco de Santiago del Estero y el gobierno provincial); Colón (Cablevideo y SpeedAgro); Instituto (Bancor y Tecnoagro); y Sarmiento de Junín (Naldo y la clínica La Pequeña Familia).

Camiseta Unión 2023

Dentro de los auspiciantes, el rubro con mayor cantidad de clubes es el de los préstamos. La firma Rapicuotas está en las remeras de Arsenal, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata. Sur Finanzas lo hace en Banfield y Platense. Y el grupo de entidades de la economía social Red Mutual, que entre otros aspectos ofrece ayudas económicas, está en el frente de la camiseta de Unión.

Los bancos también juegan este partido. Banco Nación es uno de los sponsors principales del torneo; Banco Santiago del Estero se encuentra en la camiseta de Central Córdoba; Bancor en Instituto; ICBC en Talleres; y Macro en Tigre. En tanto el banco online Brubank es desde este torneo patrocinador de San Lorenzo.

Por otra parte, el segmento del juego online y las apuestas van ganando terreno. BPlay es auspiciante de Estudiantes y Vélez; Codere lo hace en River; y City Center Online en ambos clubes rosarinos de Primera, Newell’s y Central. Pero además hay marcas de búsqueda de trabajo online, seguros, coadyuvantes, criptomonedas, retail, TV por cable o elementos lumínicos, entre otros.

Todos forman parte de un mundo donde no solamente 22 jugadores corren detrás de una pelota, sino despierta pasiones todos los días, incluso cuando el equipo de los amores no está en cancha. Volvió el fútbol argentino. A disfrutar, sufrir y gozar.