El mercado anticipa una semana con un dólar volátil y signada por las definiciones del FMI

Las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada no terminaron de convencer al mercado y no se prevén grandes cambios para los próximos días. La alta volatilidad será una vez más la protagonista de la plaza local. La redefinición de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la licitación de bonos en pesos del 28 de junio también serán clave.

En los mercados internacionales, la fuerte suba de tasas de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos proyecta más cimbronazos en las principales plazas del mundo y podría derivar en nuevas caídas en las criptomonedas.

Analistas coinciden en que la poca previsibilidad genera ruido en la plaza financiera local y eso mantendrá ciertos movimientos en una nueva semana corta, tras el feriado del 20 de junio.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, para llevar tranquilidad al mercado, dijo que las medidas anunciadas fueron “plenamente coordinadas” con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, “para que la Argentina tenga un sendero de acumulación de reservas más veloz”.

“Hemos marcado un absoluto compromiso con el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos, que lo reconstruimos nosotros para que en la Argentina haya primero más capacidad de financiamiento del sector público, y más sano”, aseguró el ministro.

Las medidas del Gobierno no convencieron al mercado

Según Lucas Garay, analista económico de Eco Go, como “esta semana se empieza a definir qué pasa con las metas del FMI”, todos los ojos del mercado van a estar atentos a lo que suceda. “Va a ser una cuestión importante”, advirtió.

En la misma línea, consideró que “es fundamental el dato diario de acumulación de reservas y de cuántos pesos le pide el Tesoro al Banco Central en concepto de adelantos transitorios”

“El (no) cumplimiento de la meta fiscal lo conoceremos a mediados de julio. En ese sentido, donde se espera que el Gobierno no cumpla con las metas podemos ver un poco de volatilidad”, anticipó.

Al respecto, dijo que “las medidas económicas anunciadas el jueves resultan insuficientes para calmar a un mercado que viene en una situación delicada” y que “en este contexto, la semana que comienza ahora difícilmente dé respiro”.

Por su parte, Guido Lorenzo, economista de LCG, también coincidió en que “en el mercado local se espera una semana difícil, a la espera de cómo va a salir la licitación” del 28 de junio, cuando vencen casi $600.000 millones.

“Con intervención del Banco Central, los títulos argentinos en pesos puede ser que se sostengan, pero la deuda en dólares ya viene cayendo y hay más posibilidad de una suba que de seguir cayendo, pero difícilmente repunte”, consideró.

En tanto, para Joel Lupieri, de Épyca consultores, “es factible que esta semana se vea una cierta recuperación en el precio de los bonos y la renta variable”. “Las caídas y el sell off ha sido muy importante como para no esperar al menos una serie de compras especulativas que den cierto sustento al precio”, detalló.

Dólar en alza, con la mira puesta en los bonos en pesos

El dólar blue marcó un fuerte repunte en el inicio de la semana pasada, pero se desinfló levemente al cierre. Para Lupieri, “en el plano local lo excluyente se verá en la evolución del dólar tras las nuevas subidas en las tasas del BCRA”.

“Hacia fin de mes, la liquidez baja y es probable que haya menos volumen de demanda, tanto en el mercado oficial como en los dólares bursátiles”, evaluó.

No obstante, Garay, “después de lo sucedido con los bonos CER y la brecha financiera, probablemente se vea que no descomprima tanto la curva de pesos y los dólares financieros”. En tanto, Lorenzo proyectó que si se mantiene “la percepción de que los títulos domésticos no repuntan, el dólar seguirá su racha alcista”.

Según Ecolatina, “el acuerdo con el FMI revela la fragilidad del esquema financiero del Gobierno: con un mercado externo virtualmente cerrado, la imposición de un límite a la asistencia monetaria en el marco de una consolidación fiscal gradual conduce a que el cumplimiento del programa financiero descanse excesivamente en el mercado de deuda en pesos, dejándolo vulnerable ante episodios de incertidumbre como los que se dieron la semana pasada”.

Las criptomonedas no encuentran su piso y la suba de tasas de la FED no ayuda

El precio de las criptomonedas acumulan varias semanas de caída libre y la suba de tasas de la FED no ayuda a cambiar la tendencia, según coincidieron los analistas consultados por TN.

Lupieri dijo que “la suba de tasas en Estados Unidos parece seguir golpeando en el ánimo de los compradores de criptodivisas”, mientras que para Lorenzo esta situación hace “difícil que haya una recuperación fuerte”.

Sin embargo, analizó que el cripto “es un mercado muy difícil de predecir”, aunque “posiblemente cuando encuentre ciertos mínimos va a poder rebotar”.