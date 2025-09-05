El mercado cambia sus planes: ¿qué inflación y tipo de cambio esperan para fin de año?

El Banco Central de la República Argentina difundió los resultados del relevamiento realizado entre el 27 y el 29 de agosto de 2025, contemplando a 39 participantes, entre 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina.

En el octavo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto (+0,4 p.p. respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 2% mensual para agosto (+0,2 p.p. con relación al REM anterior). Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 1,9% mensual para agosto (+0,1 p.p. respecto del REM anterior). Para los meses siguientes se proyecta una inflación nivel general por debajo del 2% mensual.

En el relevamiento de agosto, el conjunto de analistas del REM estimó que el PIB trimestral ajustado por estacionalidad entre abril y junio habría crecido 0,1% respecto al primer trimestre de 2025 (-0,7 p.p. respecto al REM previo) y proyectan que retroceda -0,3% en el Trim. III-25 (-0,7 p.p. respecto al REM previo) para luego volver a expandirse 0,6% en el Trim. IV-25 (ídem REM anterior). Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 4,4% superior al promedio de 2024 (-0,6 p.p. respecto del REM previo). Quienes conforman el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 4,3% en el año (-0,8 p.p. respecto del REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,6% de la Población Económicamente Activa (ídem al REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7% en el último trimestre de 2025 (ídem al REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,7% (-0,2 p.p.).

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para septiembre de 54,8% TNA (+21,8 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 4,5%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 35,25% nominal anual (TEM de 2,9%).

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.362 por dólar para el promedio de septiembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para septiembre es $1.366/USD. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.441/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 41,2% (+3,5 p.p. respecto del REM previo).

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen USD82.285 millones (USD663 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD75.180 millones (USD65 millones más que el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de USD7.105 millones (USD598 millones más que el REM último).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $13,4 billones para 2025 ($0,1 billón inferior al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $13,9 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.