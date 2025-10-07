El mercado da su veredicto: ¿a cuánto puede llegar el dólar en diciembre?

El Banco Central de la República se difunden los resultados del relevamiento realizado entre el 26 y el 30 de septiembre de 2025, contemplando a 42 participantes, entre 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

En el noveno relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para septiembre (+0,3 p.p. respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) también reportaron una inflación de 2,1% mensual para septiembre (+0,2 p.p. con relación al REM anterior). Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 2,0% mensual para septiembre (+0,2 p.p. respecto del REM anterior).

"Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2% mensual, al tiempo que volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual a partir de enero de 2026"

En el relevamiento de septiembre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 p.p. de mayor caída respecto al REM previo) y proyectan que crezca 0,5% en el Trim. IV-25 (-0,1 p.p. respecto al REM previo) y que se acelere a 0,8% en el Trim. I-26. Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024 (-0,5 p.p. respecto del REM previo). Quienes conforman el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 3,9% en el año (-0,4 p.p. respecto del REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p. respecto del REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de 2025 (+0,2 p.p. vs. el REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,9% (+0,3 p.p.).

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para octubre de 43,0% TNA (-8,7 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,5%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 36,3% nominal anual (TEM de 3,0%).

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es $1.471/USD. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 50,5% (+9,3 p.p. respecto del REM previo).

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen USD83.548 millones (USD1.263 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD75.300 millones (USD120 millones más que el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de USD8.248 millones (USD1.143 millones más que el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $13,4 billones para 2025 (igual al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $14,4 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.