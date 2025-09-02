El mercado está expectante por la inflación que se viene: ¿qué impacto puede tener?

Las expectativas para la inflación de septiembre se mantienen estables, mientras los analistas proyectan un alza moderada del tipo de cambio oficial. En este contexto, el impacto sobre los precios sería limitado, aunque el dólar podría cobrar protagonismo en las decisiones de ahorro e inversión.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación mensual estimada para septiembre llega al 1,7 %, en línea con los valores previstos para julio (1,7 %) y agosto (1,6 %). Esta tendencia sugiere una relativa estabilidad en el ritmo de suba de precios, luego de varios meses con inflación por debajo del 2 % mensual.

Por su parte, las previsiones sobre el dólar oficial muestran un ascenso gradual. El REM proyecta un tipo de cambio cercano a $1.340 para septiembre, desde los $1.315 estimados para agosto. Este aumento mensual constituye un alza visible, aunque contenida, que podría generar cierta presión sobre los costos de bienes importados y algunos servicios.

La relación entre inflación y tipo de cambio implica que un dólar creciente —aunque moderado— podría transferir aumentos a segmentos sensibles como combustibles, tarifas o insumos, pero el efecto global se anticipa limitado. En septiembre, se espera que la dura volatilidad cambiaria tenga un impacto más contenido, similar al observado en agosto