El oro bate récords y no encuentra techo: ¿qué están viendo los inversores?

Este lunes 26 de enero de 2026, el **oro superó por primera vez los US$5.000 por onza, alcanzando picos por encima de US$5.100, impulsado por una fuerte migración global hacia activos refugio.

Al mismo tiempo, Bitcoin (BTC) —que muchos inversores consideran “oro digital” en el mundo cripto— retrocede por debajo de los US$90.000, acumulando pérdidas en la última semana.

Este fenómeno refleja un movimiento de capital desde activos más volátiles hacia valores tradicionales seguros en un contexto de alta incertidumbre económica y política global.

El récord histórico del oro —superando los US$5.000 por onza— y la caída relativa de Bitcoin reflejan un cambio momentáneo en la preferencia de los inversores hacia activos refugio tradicionales, impulsado por la incertidumbre global y un contexto macroeconómico volátil.

Este dinamismo en los mercados indica que, si bien el oro sigue consolidando su rol de activo seguro, Bitcoin enfrenta un periodo de ajuste en su narrativa como “oro digital”.

Causas del rally del oro y la caída relativa de Bitcoin

1) Fuerte demanda de activos seguros: Los inversores están buscando proteger su capital ante riesgos globales, lo que ha llevado a un aumento marcado en la compra de oro físico y ETF relacionados.

2) Incertidumbre económica y geopolítica: Tensiones comerciales, amenazas de aranceles, temores de un cierre parcial del gobierno de EE. UU. y otros factores geopolíticos están incrementando la percepción de riesgo en los mercados financieros.

3) Dólar debilitado y expectativas de tasas más bajas: Un dólar más débil y la posibilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal reducen el atractivo de activos tradicionales con rendimiento y favorecen al oro como cobertura.

4) Movimientos de capital fuera de cripto: Mientras el oro sube, Bitcoin ha cedido terreno, sugiriendo que parte del capital de mercado se está desplazando hacia refugios menos volátiles.

¿Qué está ocurriendo con Bitcoin?

Aunque Bitcoin ha tenido rallies importantes en el pasado, su precio en este momento muestra presión bajista frente al auge del oro.

Expertos interpretan que este comportamiento puede deberse a que:

* Los inversores están priorizando valores tradicionales con más historia de refugio ante incertidumbres económicas.

* Bitcoin, al ser más volátil, pierde atractivo temporal frente al oro en fases de riesgo extremo.

Esto no implica necesariamente que Bitcoin vaya a caer permanentemente; podría ser una corrección coyuntural mientras los inversores recalibran sus carteras.

Impacto en los mercados

* Mercados financieros tradicionales: El oro se consolida como un activo dominante en carteras de gestión de riesgo. Otros metales preciosos como la plata también marcan máximos históricos.

* Cripto y BTC: Bitcoin se ve presionado por la retirada de capital hacia activos seguros como el oro. La relación histórica entre oro y cripto podría reequilibrarse si el apetito por riesgo vuelve o si Bitcoin encuentra nuevos catalizadores.

* Inversionistas y estrategias: Muchos inversores están revaluando el rol de Bitcoin como protección contra riesgos macroeconómicos, comparándolo ahora más críticamente con el oro tradicional.